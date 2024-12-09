Пасажир потяга переконував, що зробив операцію зі зміни статі

Під час перевірки потяга, який прямував до польського міста Холм, 25-річний пасажир у пункті пропуску «Ягодин» надав прикордонникам паспорт на громадянку України, на ім'я Іванка. Чоловік заявляв, що він змінив стать. Пресслужба Держприкордонслужби у понеділок, 9 грудня, розповіла, що на пасажира склали адмінпротокол за спробу порушення держкордону.

«Один із пасажирів надав інспектору прикордонної служби паспортний документ, виданий на громадянку України, на ім'я Іванка. Це викликало здивування у прикордонників, адже ззовні людина була схожа на чоловіка. Аби переконати охоронців кордону, що є жінкою, надав ще й свідоцтво про народження, яке нібито отримав повторно у зв’язку зі зміною імені та статі», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Документи, які пасажир надав прикордонникам. Фото ДПСУ

Однак пасажир потяга, який є мешканцем Київщини, не мав медичного свідоцтва про зміну статі. Під час розмови з прикордонниками він таки зізнався, що є чоловіком, не робив жодних операцій, щоб стати жінкою, і не планує їх робити.

Прикордонники передали пасажира поліцейським, які склали на нього адмінпротокол за спробу порушення державного кордону. Чоловікові загрожує штраф. Крім цього, дії пасажира розслідуватимуть за статтею про підробку документів (ст. 358 ККУ).