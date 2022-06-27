Волинський суд призначив два роки тюрми 30-річному проросійському агітатору, який поширював антиукраїнські заклики. На Волинь він переїхав з Києва після початку повномасштабної війни. Своїх родичів він відправив у Польщу, щоб вони були у безпеці. Тим часом він створив власний Youtube-канал, де поширював проросійські наративи.

Про вирок Луцького міськрайонного суду стало відомо у понеділок, 27 червня, після повідомлення прес-служби СБУ області. У суді слідчі довели, що наприкінці березня чоловік почав поширювати у соціальних мережах матеріали щодо підтримки російських військ, а також закликати місцевих мешканців до захоплення влади.

Відомо, що 30-річний чоловік з Києва, а на Волинь він переїхав після початку повномасштабної війни. Своїх рідних він відправив у Польщу, а тоді оселився у волинському монастирі УПЦ МП як біженець.

Чоловік вів власний Youtube-канал з проросійською пропагандою. Прес-служба апеляційного суду наводила у приклад цитату з його каналу: «росіяни переможуть фашистів в Україні і залишаться нормальні українці без ненависті до Росії».

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) та ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України). Йому призначили два роки ув'язнення.