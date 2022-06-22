Перевізник не лише заховав пакунки з грошима у різних частинах мікроавтобуса, а й обмотав частину грошей навколо живота

Любомльський райсуд призначив 9 млн грн штрафу перевізнику, який намагався незаконно провезти через кордон 309 тис. доларів. Гроші він заховав у різних частинах мікроавтобуса, а деякі пакунки навіть намагався провезти на собі. У суд перевізник не з'явився, виявилось, що він перевозив чужі гроші, за які начебто мали купити тепловізори для української армії. Суд постановив не лише оштрафувати порушника, а й вилучити всю валюту.

Чоловіка затримали 30 березня в пункті пропуску «Ягодин». У автомобілі Volkswagen Multivan, що рухався зеленим коридором, митники знайшли незадекларовані 309 тис. доларів, що в перерахунку становить понад 9 млн грн. Гроші були замотані у пакунки та заховані у різних частинах мікроавтобуса: під сидіннями, у аптечці, в ніші для домкрата у багажнику, у пакеті з серветками. Крім того, 100 тис. грн чоловік обмотав навколо живота.

Зазначимо, що Волинська митниця заявляла про 320 тис. доларів, які чоловік намагався без декларування перевезти за кордон. Натомість у судовому рішенні йдеться лише про 309 тис. доларів.

На жодне судове засідання обвинувачений Степан Костюкевич не з'явився. У суді його адвокат пояснила, що чоловік не мав наміру приховувати валюту від митників. А гроші він начебто розклав по різних місцях у машині лише для того, щоб убезпечити їх від крадіжки на території України.

Інший адвокат також заявив, що гроші не належали перевізнику, а двом стороннім особам. Наразі невідомо, про кого саме йдеться. Вони дали цю суму для купівлі тепловізорів, які мали передати на потреби Збройних сил. За його словами, розпорядники грошей та перевізник не знали, що на кордоні потрібно пред'являти документи про походження валюти.

Суддя Олег Павлусь дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, оскільки через так званий зелений коридор не можна провозити готівку в сумі понад 10 тис. євро без декларування. Крім того, у письмових поясненнях в день затримання перевізник визнав, що знав про ці правила.

«[Обвинувачений] з метою приховування від митного контролю переміщуваної валюти використав спосіб, що утруднює її виявлення, та такі його дії характеризуються виключно прямим умислом та свідчать про спрямованість його намірів на приховування валюти від митного контролю з метою її вивезення з митної території України всупереч встановленому порядку», – вирішив суд.

Відтак Степана Костюкевича визнали винним у порушенні ст. 471 МК (порушення порядку проходження митного контролю у зонах спрощеного митного контролю) та ч.1 ст.483 МК (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю).

Йому призначили 9 млн грн штрафу. Також 309 тис. доларів, які він намагався провезти у Польщу, конфіскують для держави.

Наразі на сайті стану розгляду справ немає інформації про те, що чоловік подавав апеляцію.