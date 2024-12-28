Суд у Ратному, який у грудні 2024 року виніс вирок Віталію Крисюку

Ратнівський суд Волинської області визнав винним Віталія Крисюка у незаконному проникненні в приватне помешкання та побитті людини, але звільнив від покарання, призначивши рік випробувального терміну. Обвинувачений має сплатити потерпілому 70 тис. грн моральної шкоди. У вироку йдеться, що Віталій Крисюк ввечері 25 червня 2024 року заліз у помешкання пенсіонера, бив його і фільмував на телефон.

Інцидент трапився у селі Велимче. Згідно з матеріалами справи, Віталій Крисюк прийшов до помешкання пенсіонера, коли той спав, й почав бити його по голові. Згодом він скинув потерпілого на підлогу, продовжив завдавати ударів та фільмував на телефон. Відео з побиттям потрапило у соцмережі.

Потерпілий у суді розповів, що отримав сильний стрес, мав проблеми зі сном та переживав, що відео опублікували в інтернеті. Віталій Крисюк повністю визнав свою провину й зазначив, що мав з пенсіонером неприязні стосунки.

Суддя Ольга Фазан визнала Віталія Крисюка винним у порушенні недоторканості житла та завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 162 та ч. 1 ст. 125 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити пенсіонеру 70 тис. грн моральної компенсації та 5 тис. грн майнової шкоди та витрат на правову допомогу. Вирок можна оскаржити в апеляції.