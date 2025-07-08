Ковельський міськрайонний суд виніс вирок 40-річному волинянину, який зґвалтував і побив до смерті 80-річну жінку, вчинив серію крадіжок та погрожував поліцейським ножем. За скоєне чоловіку призначили 14 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області у вівторок, 8 липня.

За даними слідства, неодноразово судимий чоловік 20 лютого 2024 року напав на 80-річну мешканку Ковельського району. Зловмисник жорстоко побив і зґвалтував її – від отриманих травм жінка померла. Окрім цього, він викрав з будинку у тому ж селі одяг, побутові речі та продукти.

«Уночі 29 квітня 2024 року в селищі Голоби Ковельського району обвинувачений не виконав законну вимогу поліцейського зупинитися та пояснити причину перебування в громадському місці під час комендантської години. Аби уникнути перевірки, чоловік ударив одного поліцейського та розмахував кухонним ножем перед іншими правоохоронцями, які його і затримали», – зазначають у прокуратурі.

Суд призначив волинянину 14 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.