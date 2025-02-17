Луцький міськрайонний суд виніс вирок Миколі Гученку за переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Обвинувачений оформив трьом клієнтам фіктивне батьківство, завдяки чому ті змогли виїхати до Європи. За скоєне організатор схеми отримав 7,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 10 лютого, у квітні 2023 року волинянин Микола Гученко змовився зі своїм знайомим організувати військовозобовʼязаним втечу за кордон. Зловмисники підшуковували одиноких матерів і переконували оформляти чужих чоловіків як батьків їхніх дітей, що дозволяло останнім безперешкодно виїжджати до Європи.

За даними слідства, зловмисники встигли організувати виїзд для щонайменше трьох чоловіків. Один із клієнтів передав їм 1300 доларів винагороди. Водночас одинокі матері отримували за участь у схемі по 4000 грн.

Суддя Ігор Ясельський визнав Миколу Гученка винним у незаконному переправленні чолоіків через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України) й призначив 7,5 років тюрми. Крім того, обвинувачений протягом двох років не матиме права займатися підприємницькою діяльністю, повʼязаною з наданням послуг щодо міжнародного перевезення пасажирів та вантажів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.