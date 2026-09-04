Компанія вже кілька років має проблеми зі зниженням прибутків

Німецький автомобільний концерн Volkswagen до 2030 року планує скоротити близько 100 тис. робочих місць. Одночасно компанія має намір удвічі зменшити кількість моделей, які виробляє. Рішення стало частиною масштабної реструктуризації, викликаної погіршенням становища Volkswagen на світовому автомобільному ринку, повідомляє польське радіо RMF.

Наразі концерн працевлаштовує понад 650 тис. людей у всьому світі. Заплановане скорочення становитиме близько 15% від загальної кількості працівників. Як пише Financial Times, із 100 тисяч запланованих скорочень 50 тисяч Volkswagen уже здійснив із 2024 року. Ще 50 тисяч робочих місць компанія планує скоротити в межах нового плану, який також може передбачати закриття до чотирьох заводів у Німеччині.

Volkswagen скоротить модельний ряд

Зміни стосуватимуться не лише персоналу. Концерн планує приблизно вдвічі скоротити кількість автомобільних моделей, які випускає. У результаті частина відомих моделей Volkswagen може зникнути з ринку.

У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

Водночас невизначеною залишається подальша доля чотирьох німецьких заводів компанії – у Ганновері, Емдені, Цвіккау та Неккарзульмі.

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Так Volkswagen хоче скоротити витрати та пристосувати виробництво до ситуації, що склалася на ринку.

Компанія втрачає позиції під тиском конкурентів

Однією з головних причин змін у Volkswagen стало посилення конкуренції з боку китайських автовиробників. Вони активно виходять на європейський ринок, через що традиційні виробники опинилися під значно більшим тиском.

Додатковою проблемою стали американські мита, які знизили рентабельність експорту автомобілів до США.

Volkswagen також зіткнувся зі скороченням продажів у Китаї. Для концерну це особливо важливо, оскільки китайський ринок тривалий час був одним із ключових. У результаті компанія вже кілька років має проблеми зі зниженням прибутків.

Ще одним викликом залишається надвиробництво в Європі.

Реструктуризацію підтримали всі

План змін схвалила наглядова рада Volkswagen, до якої входять представники акціонерів та працівників. За словами генерального директора концерну Олівера Блюме, рішення було ухвалене одноголосно.

Ще кілька тижнів тому керівник концерну стикався з критикою працівників під час візиту до штаб-квартири Volkswagen у Вольфсбурзі. Тоді інформація про масштабну реструктуризацію ще не була офіційно підтверджена.

Тепер скорочення стали затвердженим планом. Керівництво та профспілки вважають проведення змін необхідним для того, щоб компанія могла залишатися конкурентоспроможною.

Після оголошення про реструктуризацію Volkswagen отримав позитивну реакцію фінансового ринку. У п’ятницю вранці, 4 вересня, акції концерну подорожчали на 8%.

Аналітики Deutsche Bank назвали план «фундаментальним переломом» для Volkswagen та вбачають у ньому можливість для компанії вийти з кризи.

У Citi рішення охарактеризували як «сміливе і раціональне». Аналітики вважають, що для збереження конкурентоспроможності Volkswagen необхідно було провести такі зміни.

Водночас сам факт затвердження плану не означає, що проблеми концерну вже вирішені. Наступним важливим етапом стане його реалізація та здатність Volkswagen пристосуватися до нових умов автомобільного ринку.

Які бренди входять до Volkswagen Group

Volkswagen Group є одним із найбільших автомобільних концернів світу. Окрім Volkswagen, до групи входять Audi, Bentley, Škoda, Seat, Porsche, Cupra та Lamborghini.

Масштаб запланованих змін свідчить про серйозність викликів, перед якими опинився німецький автопром. Volkswagen одночасно скорочує персонал і виробничу програму, намагаючись адаптуватися до конкуренції з боку Китаю, американських торговельних обмежень, падіння продажів на китайському ринку та надвиробництва в Європі.