Володимир Зеленський запевнив, що Україна відповість на російські удари по цивільним обʼєктам

Володимир Зеленський зазначив, що Україна відповідатиме на російські удари по цивільній інфраструктурі – мостах та дата-центрах. Про це президент заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у неділю, 4 жовтня.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія свідомо прагне ескалації. Він наголосив, що Україна почала бити по логістичним центрам російського маркетплейсу Wildberries, який також є майданчиком для продажу військових товарів, у відповідь на атаки РФ на «Нову пошту» та Укрпошту. Тепер Росія намагається знищити мости та дата-центри у Києві. Президент наголосив, що Україна відреагує і на ці атаки.

«Зараз вони б’ють по мостах. Невже вони думають, що ми не будемо відповідати? Бʼють по дата-центрах. Все це про людей. Це точно не якась військова інфраструктура. Як можна бити по дата-центрах, по мобільному зв’язку? Як Путін це робить? Як він не думає, що мобільним зв’язком користуються не тільки в Києві, в Україні? У Москві також користуються», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент назвав небажання російського диктатора Владіміра Путіна завершувати війну проти України «звірячим бажанням ескалувати кожного дня».

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«Він розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче. Це відповідь усім. Тим, хто вважає, що просто треба попросити Путіна – і точно він закінчить війну. Просто не вийде», – наголосив Володимир Зеленський.

Разом із тим Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від США пропозицію до кінця жовтня провести мирні переговори у тристоронньому форматі. Президент наголосив, що Київ погодився на пропозицію й тепер очікує відповіді від Кремля.

«Вчора (3 жовтня, – ред.) я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Знаю, що вони запропонують це і російській стороні – або вже запропонували. Будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовини», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з 1 жовтня росіяни кілька разів намагалися зруйнувати Північний та Південний мости в Києві. Вранці неділі, 4 жовтня, росіяни знову атакували Північний міст у столиці. За даними ДСНС, метою росіян були ванти – сталеві троси мосту, які тримають опори.

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Крім того, з 23 вересня російські військові почали атакувати цифрову інфраструктуру України. Під удар потрапили дата-центри київських інтернет-провайдерів UTELS, «Павутина», телекомунікаційної компанії Data Group, Cosmonova тощо. Детальніше про російські обстріли дата-центрів та їхні наслідки читайте у матеріалі ZAXID.NET за посиланням.