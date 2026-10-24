Володимир Зеленський розповів про військову допомогу від США

Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх 90 днів Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це президент України розповів в інтерв’ю ABC News, опублікованому в суботу, 24 жовтня.

Володимир Зеленський зауважив, що в перші дні війни США та Ірану країни Близького Сходу використали понад дві тисячі ракет для систем Patriot. За словами президента, Україні для ефективного захисту від російських атак потрібно приблизно 350 ракет-перехоплювачів на місяць, однак за останні 90 днів вона отримала від стратегічного партнера лише 24 такі ракети.

«Ми від стратегічних партнерів отримали 24 ракети за останні 90 днів. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що лише в ніч на четвер, 22 жовтня, Росія спрямувала на Київ 30 балістичних ракет.

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Нагадаємо, 15 жовтня телеканал CNN повідомив, що Україна повністю вичерпала запас ракет для систем ППО Patriot, які використовують для перехоплення російських балістичних ракет. Для Patriot застосовують зенітні ракети PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE. Їхня вартість стартує від 3 млн доларів за одиницю, а світові запаси обмежені. Дефіцит цих ракет особливо загострився після початку війни між США та Іраном.

Володимир Зеленський від початку 2026 року наголошував на критичній нестачі в Україні ракет для Patriot. Він закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України, а також просив США надати ліцензію на виробництво ракет для Patriot. У липні 2026 року Дональд Трамп заявляв, що погоджується надати Україні таку ліцензію, однак цього так і не сталося.