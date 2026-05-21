Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину на тлі загрози з боку Білорусі

У четвер, 21 травня, Володимир Зеленський відвідав Славутич Чернігівської області, де з керівниками громад обговорив посилення захисту північних регіонів України. Поїздка президента відбулася на тлі повідомлень щодо планів росіян використати Білорусь для нового наступу на Україну. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

Володимир Зеленський зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей, з якими обговорив посилення регіонів на тлі загрози наступу росіян з території Білорусі та Брянської області Росії. Йдеться про зміцнення кордону за допомогою фортифікаційних споруд, а також посилення протиповітряної оборони. За словами президента, міністр оборони Михайло Федоров забезпечить додаткові засоби ППО для північних областей. Також Володимир Зеленський запевнив, що уряд забезпечить фінансування інших додаткових оборонних заходів. Крім того, уряд та обласна влада працюватимуть над ремонтом доріг.

«Місцеві дороги – детально говорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільші питання щодо таких доріг мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади, а там, де є обстріли, – відповідних військових та спеціальних служб», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський попередив очільника Білорусі про наслідки у разі його згоди дозволити росіянам використати територію країни для наступу на Україну. Президент наголосив, що Україна має інформацію про наміри росіян і здатна захистити свою територію.

«У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто реально відчувати, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей. Ми пам’ятаємо, що у 2022 році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які є загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно», – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, що в Офіс Президента України відповіли на пропозицію Олександра Лукашенка щодо зустрічі з Володимиром Зеленським «у будь-якій точці» для обговорення «проблеми білорусько-українських відносин». Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин зауважив, що Україна стежитиме за діями керівництва Білорусі.

«Ще з 2022 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, тож слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум, звідки на нього “готовілось нападєніє”, то про що тут говорити», – цитує «Українська правда» Дмитра Литвина.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський після наради зі Службою зовнішньої розвідки та Головним управлінням розвідки повідомив, що росіяни мають намір використати територію Білорусі для нового наступу на Київщину та Чернігівщину або на одну з країн НАТО. Крім того, розвідники зʼясували, що окупанти планують завдати ударів по адміністрації та резиденції президента України.

Вдень 21 травня СБУ повідомила, що на тлі загрози з боку Білорусі українські спецслужби, поліція, військові та прикордонники запроваджують безпрецендентні за кількістю залучених сил і техніки безпекові заходи. Операції відбуваються у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській.