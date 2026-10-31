Президенти України та Туреччини провели зустріч у Стамбулі

У суботу, 31 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Президенти обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі, а також переговори щодо завершення війни Росії проти України. Про це стало відомо під час спільної пресконференції Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія з 2014 року погіршує безпекову ситуацію в Чорному морі. Тож під час зустрічі президенти домовилися разом працювати над «зерновим коридором» у Чорному морі. За словами Зеленського, вони обговорили «деякі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти».

«Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, наші кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі, відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні. Ми домовилися з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, президент України повідомив, що обговорив із Реджепом Ердоганом можливість залучення Туреччини до мирних переговорів за участі української, американської та російської делегацій.

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«Переговори між Україною та Росією, які ми організували на нашій території, продемонстрували, що дипломатія здатна приносити конкретні результати, справедливий мир», – зазначив Реджеп Ердоган.

Нагадаємо, 5 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни атакували в Чорному морі цивільне турецьке судно, яке перевозило кукурудзу з України до Італії. Унаслідок атаки загинув капітан судна.