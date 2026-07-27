МЗС Ірану заявило про український удар по іранському комерційному судну в Каспійському морі

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Ірану про нібито причетність Києва до атаки на іранське торговельне судно в Каспійському морі. За його словами, Тегеран уже давно бере участь у війні проти України, постачаючи Росії ударні безпілотники та технології для їх виробництва. Про це голова держави сказав в інтерв'ю Sky News, яке було опубліковане у понеділок, 27 липня.

У неділю, 26 липня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атака на іранське торговельне судно не може залишитися без відповіді. За версією Тегерана, унаслідок вибуху загинув один член екіпажу, ще один дістав поранення. Іран також викликав тимчасового повіреного України та висловив офіційний протест.

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«Зеленський атакував іранське торговельне судно, убивши матроса. Явне порушення Статуту ООН, здійснене за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну. У розмовах з верховним представником ЄС Каллас і міністром закордонних справ Лавровим чітко дав зрозуміти, що це не може залишитися без відповіді», – заявив глава іранського МЗС у повідомленні в соцмережі X.

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Коментуючи можливість подальшої ескалації, Зеленський наголосив, що Іран фактично вже здійснив напад на Україну, допомагаючи Росії вести війну.

«Якщо Іран із першого року війни дав Росії нову базу, нові технології – безпілотники “Шахед”, поставив тисячі цих дронів у перший рік, а потім передав ще й ліцензії на виробництво – хіба це не напад на нас? Гадаю, що так», – сказав президент.

За його словами, Україна не прагне відкривати новий фронт, однак не може ігнорувати очевидні факти.

«Іранці та північнокорейці вже напали на нас», – наголосив Зеленський.

Президент також нагадав, що Іран і КНДР упродовж повномасштабної війни забезпечували Росію озброєнням. Зокрема, Тегеран постачав ударні дрони та технології їхнього виробництва, а Північна Корея передавала ракети, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і направила до РФ близько 10 тис. військових.

Зеленський додав, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз у майбутньому.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія передає Ірану розвідувальні дані, зокрема супутникові знімки території країн Перської затоки та американських військових об'єктів у регіоні. За його словами, Москва активізувала таку діяльність на початку липня.