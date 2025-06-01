Полтавці вперше в історії вилетіли з елітного дивізіону

У понеділок, 1 червня, відбулися матчі-відповіді за право виступати в українській Прем’єр-лізі в сезоні 2025/26. У першій дуелі зійшлись «Ворскла» та «Кудрівка». Після перемоги полтавців у першій грі (2:1), саме підопічні Юрія Максимова вважались фаворитами.

УПЛ, плейоф

«Ворскла» (Полтава) – «Кудрівка» (Чернігівська область) – 0:1 (перший матч – 2:1)

Гол: Литовченко, 9

Вже на старті зустрічі «Кудрівка» несподівано шокувала суперника. Після розіграшу полтавцями кутового суперник перехопив м’яч, пішла довга передача на половину поля «Ворскли», навіс з правого флангу у штрафний «зелено-білих» і Литовченко, випередивши захисників, головою перекинув сферу через голкіпера – 1:0.

За трохи господарі могли відігруватись, але Салабай влучив у поперечину. Наприкінці тайму помилка полтавців біля власного штрафного ледь не призвела до гола – пощастило, що Литовченко пробив невдало.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки знову не пощастило Салабаю – захисник «Кудрівки» в останній момент підстрахував голкіпера. За 2 хвилини до завершення основного часу гру довелось перервати через повітряну тривогу. Додатковий час зі ще однією тривогою теж не виявив переможця і все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті.

Команди промахнулись по одному разу, а згодом змусили вболівальників хапатись за серце – Кане влучив у ліву стійку, а Сердюк у відповідь – у поперечину. Фінальний удар від Скляра потягнув голкіпер «Кудрівки» і представник Першої ліги вперше у своїй історії вийшов в УПЛ.