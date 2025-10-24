Група CCO отримала завдання вийти за межу передових українських позицій

Українські спецпризначенці провели операцію на Донеччині. Внаслідок успішних дій захисники знищили кількох росіян та захопили ворожі засоби зв'язку і документи. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомили Сили спеціальних операцій.

Група 8-го полку ССО провела успішні спеціальні дії на Донеччині.

«Група CCO отримала завдання вийти за межу передових українських позицій, здійснити розвідку в тилу противника та провести прямі дії. Від спецпризначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій», – йдеться у повідомленні.

Військові зайшли до ворога зі спини, відтак змогли ліквідувати трьох росіян, захопити засоби зв’язку та документи. В результаті успішного виконання завдання було забезпечено сприятливі умови для реалізації загального замислу на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, 22 жовтня бійці ГУР Міноборони України за підтримки руху визволення Кавказу здійснили успішну спецоперацію в Ставрополі, унаслідок якої були ліквідовані щонайменше троє російських десантників.