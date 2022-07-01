Американські постачальники обігнали РФ за обсягами поставок енергоносіїв до Європи

США у червні 2022 року вперше в історії поставили європейським країнам більше скрапленого газу, ніж Росія через трубопроводи. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол, пише «Громадське».

«Недавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у скрапленому стані зі США, ніж по трубах з Росії», – повідомив він.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Крім того, американські постачальники обігнали РФ за обсягами поставок енергоносіїв до Європи також у зв'язку з тим, що Росія продовжує знижувати експорт газу в ЄС, попри попит, що зростає, в період заповнення підземних сховищ і підготовки до зимового періоду.

Енергетична криза в Європі у червні загострилася, оскільки Росія ще більше скоротила постачання до Німеччини, Італії та інших країн-членів Європейського Союзу. Щонайменше дванадцять країн ЄС уже постраждали від скорочення постачання російського газу.

Зазначимо, що раніше Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менше ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.

Оскільки ЄС має намір у майбутньому повністю відмовитися від російського газу, а сама РФ скорочує постачання енергоносія до Європи, країни блоку шукають інші джерела постачання. Окрім США, наприклад, Євросоюз уже домовився з Ізраїлем про імпорт газу.