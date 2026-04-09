В заповідник на Херсонщині творили окупаційну адміністрацію ще в 2023 році

В Україні вперше ухвалили вирок щодо скоєння воєнного злочину проти природно-заповідного фонду. Йдеться про вивезення червонокнижних тварин з херсонського біосферного заповідника «Асканія-Нова», повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у четвер, 9 квітня.

До 15 років позбавлення волі заочно засудили 50-річного херсонця Дмитра Мещерякова, який перейшов на бік окупантів, став «міністром екології Херсонщини» та очільником окупаційної адміністрації «Асканії-Нової». Йому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни ще у 2024 році.

«Прокурори довели, що після окупації заповідника у 2022 році він очолив створену загарбниками псевдоустанову та разом із представниками заповідників РФ організував незаконне вивезення рідкісних і зникаючих тварин. Серед них – зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Окремо було переміщено тварин до кримського парку левів “Тайган”», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Фігурант завдав збитків на 85,2 млн грн. Його засудили до позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади, а також працювати у сфері публічних послуг протягом 15 років.

Нагадаємо, Росія незаконно становила окупаційну адміністрацію в «Асканії-Новій» у березні 2023 року. Тоді саме Мещеряков назвав себе директором та зареєстрував «Асканію-Нову» на російську окупаційну владу.