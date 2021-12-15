Просто здійснюючи покупки у фірмових магазинах оператора Київстар можна потрапити на унікальне новорічне шоу до Києва – «Кібер Санта. Інший вимір». Разом з трьома квитками на це шоу для всієї родини оператор повністю оплатить проїзд та проживання у столиці.

Акція з розіграшом вже діє у фірмових магазинах Київстар з 9 грудня і триватиме до 28 грудня. Перші результати розіграшу будуть оголошені вже незабаром: 10 грудня оператор оголосить перших 20 щасливців, 21 грудня – ще 25 переможців, а прямо перед настанням Нового року ще п’ять везунчиків отримають свої квитки на шоу та поїздку до Києва! Всього на шоу «Кібер Санта. Інший вимір» зможуть потрапити півсотні українських родин.

Щоб взяти участь в акції досить лише здійснити будь-яку покупку у мережі фірмових магазинів Київстар та зареєструвати чеки на офіційному сайті розіграшу. При цьому оператор не обмежує ані кількість чеків, ані суму покупки: можна хоч щодня купувати скретч-карти для поповнення номера, порадувати себе чи близьких новеньким смартфоном до свят, або купити потрібні аксесуари — захисний чохол, навушники чи будь-що з вітрини магазину Київстар. Після покупки отримуєте чек від продавця та реєструйте його для участі у розіграші.

Усім щасливцям із українських регіонів оператор крім трьох квитків на новорічне шоу оплачує транспорт до Києва та добу проживання у столичному готелі.

Яскраве новорічне дійство за декілька років завоювало серця українців: це імпресивне шоу-подорож – тут немає звичної зали для глядачів з кріслами. «Кібер Санта» – це інтерактивна віртуальна прогулянка між сценами, яка дозволяє кожному поринути в самий епіцентр казкових подій завдяки сучасним технічним, технологічним та сюжетним рішенням.

Цьогоріч шоу відбуватиметься у концерт-холі ВДНГ, а потрапити на нього можна з 11 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Не упустіть свій шанс потрапити у новорічну казку завдяки акції від Київстар!

Окрім можливості виграти подорож на новорічне шоу, в магазинах Київстар діє багато промо-пропозицій, які допоможуть вигідно купити новорічні подарунки рідним та близьким.

Наприклад, купуючи будь-який 4G смартфон отримуєте 3 місяці користування онлайн-платформою Київстар ТБ без додаткової плати. А це понад 20 000 фільмів та серіалів та 300+ телеканалів. А на додачу до онлайн-телебачення ще й 90 днів безлімітного 4G.

Якщо, бажаєте подарувати смартфон вашим батьками чи бабусям і дідусям, то зверніть увагу на пропозиції від бренду Samsung. На модель смартфону Samsung Galaxy A02 діє знижка 350 грн.

Ну і звісно, чудовий привід оновити смартфон та отримати кешбек 15% на свій мобільний рахунок придбавши будь-який 4G смартфон в мережі магазинів Київстар.