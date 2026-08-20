Puma втратила весь товар на складі в Україні

Збитки Puma в Україні через знищення товарів на складі у Київській області перевищили 620 млн грн. Компанія втратила всю продукцію, яка зберігалася в логістичному комплексі, яку росіяни атакували 5 серпня. Про це розповів керуючий директор Puma Володимир Горобець, пише Forbes Ukraine.

Працівники Puma та компанії, яка обслуговувала склад, не постраждали. Остаточну суму збитків ще підраховують.

Як Puma відновлюватиме постачання?

Українська команда Puma разом із партнерами вже знайшла рішення, які дозволять поступово відновити постачання товарів із поточної колекції. Паралельно компанія розглядає, як перебудувати логістику на наступні сезони. Зокрема, нові ланцюги постачання можуть організувати як в Україні, так і за кордоном.

Раніше компанія попереджала, що через знищення складу в українських магазинах може тимчасово бракувати окремих моделей одягу, взуття та аксесуарів.

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Водночас офіційний інтернет-магазин Puma продовжує працювати. Товари для онлайн-продажів зберігаються на іншому складі, який обслуговує окремий логістичний партнер. Доставлення замовлень здійснюють через «Нову пошту», Meest та iPOST, хоча асортимент і наявність окремих позицій можуть змінюватися.

Чи підвищуватиме Puma ціни?

Компанія не планує підвищувати рекомендовані роздрібні ціни, щоб компенсувати втрату товарів на 620 млн грн. Також Puma не планує суттєво змінювати штат. За словами Володимира Горобця, для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи компанії потрібна сильна команда.

Загальний розмір збитків ще може зрости. Крім вартості знищеної продукції, Puma оцінює можливі втрати через скорочення продажів та ділової активності у другій половині 2026 року.

Що відомо про знищення складу?

У ніч проти 5 серпня російська атака на Київ та область повністю знищила логістичний комплекс, у якому зберігали товари Puma для української роздрібної мережі.

Попередньо компанія оцінювала вартість втраченої продукції у понад 12 млн євро. Через наслідки атаки Puma попереджала про можливий дефіцит окремих товарів упродовж найближчих тижнів або місяців.

Офіційним представником бренду в Україні з 2005 року є ТОВ «Пума Україна». Компанія повністю належить австрійській Puma Dassler Gesellschaft m.b.H.

У 2025 році виторг українського підрозділу зріс на 5,2% – до 3,37 млрд грн, а чистий прибуток становив 214,1 млн грн. За перше півріччя 2026 року виторг збільшився ще на 10,6%, до 1,87 млрд грн. У компанії працюють 475 людей.