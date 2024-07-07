На кожного вбитого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених

У війні проти України російська армія вже втратила 462000 до 728000 військових. Про це пише британська газета The Economist, журналісти якої проаналізували секретні документи Міністерства оборони США.

Згідно з припущеннями журналістів, на кожного вбитого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених. Відтак, до середини червня 2024 року від 462 тис. до 728 тис. російських солдатів «були виведені з ладу», що значно перевищує кількість військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

The Economist також опублікував чотири графіки, які містять в собі оцінки російських втрат з офіційних і неофіційних джерел за певний час. Зокрема, газета публікує останні дані, опубліковані 5 липня російськими сайтами «Медіазона» і «Медуза», які мають репутацію незалежних ЗМІ. Вони вказують на те, що кількість загиблих у Росії перевищила 100 тис., при цьому станом на 21 червня їх було від 106 тис. до 140 тис.

інфографік The Economist

Основна частина їхнього аналізу базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах.

Загалом ці дані узгоджуються з іншими джерелами: офіційні особи у Франції нещодавно назвали загальну кількість у 150 тис. до травня, а російська служба BBC підрахувала, що до початку червня загинуло щонайменше 113 тис. росіян.

Оцінки «Медіазони» та «Медузи» також можна показати по тижнях. Вони вказують на суттєве зростання втрат росіян під час контрнаступу України влітку 2023 року, а також після боїв за Авдіївку та Часів Яр. Ці дані не включають українців, завербованих Росією на окупованих територіях. Також не враховуються російські військові, які отримали важкі поранення і не можуть повернутися до бою.

інфографік The Economist

Як йдеться у матеріалі, французькі та британські офіційні особи вважають, що близько півмільйона росіян були важко поранені або вбиті до початку травня.

На третьому графіку показано вплив втрат на війні на демографію Росії. Найбільших втрат зазнали люди у віці від 35 до 39 років, 27 тис. з яких, за оцінками, були вбиті в період з лютого 2022 року по червень 2024 року. За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни.

інфографік The Economist

Остання діаграма ставить цифри в історичний контекст. Втрати Росії в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом.

інфографік The Economist

Незважаючи на це, західні офіційні особи та аналітики припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 7 липня становили приблизно 550990 особового складу, при цьому 1150 окупантів українські військові ліквідували за попередню добу.