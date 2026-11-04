Компанія «Сільпо-Фуд», яка входить до Fozzy Group, за січень–вересень 2026 року списала активи на 1,53 млрд грн через пошкодження та знищення магазинів і розподільчих центрів внаслідок війни. Остаточну суму втрат ще не визначили, тому вона може зрости. Про це йдеться у фінансовій звітності компанії, оприлюдненій в інформаційній системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише Forbes. Найбільше компанія втратила товарів та інших активів, які використовує у поточній діяльності, – на 1,4 млрд грн. Для порівняння, за дев’ять місяців 2025 року через війну «Сільпо» списало таких активів лише на 1 млн грн. Ще 53,4 млн грн становлять втрати майна, яке компанія використовує тривалий час, зокрема обладнання та приміщень. Зазначають, що за фактами пошкодження та знищення майна «Сільпо-Фуд» звернулася до правоохоронців. Компанія документує збитки, проводить інвентаризацію та працює над відновленням магазинів. Для порівняння, за підсумками 2025 року ТОВ «Сільпо-Фуд» отримало 1,13 млрд грн чистого прибутку. Дохід компанії за цей період становив близько 106 млрд грн. Таким чином, втрати від пошкодження та знищення майна за дев’ять місяців 2026 року перевищили чистий прибуток ритейлера за весь попередній рік.