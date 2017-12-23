Wizz Air переніс на два місяці відкриття рейсів з Києва в Лісабон і Таллінн

ЕкономікаКатерина Чурилова, 24 грудня1130

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Wizz Air переніс на два місяці відкриття рейсів з Києва в Лісабон і Таллінн
фото ілюстративне
У компанії наразі не коментують перенесення рейсів

Лоукостер Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року. Про це повідомляє видання Avianews з посиланням на інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

Інформацію про перенесення рейсів на червень виданню підтвердили в кол-центрі авіакомпанії, не уточнивши причини цього рішення.

Крім перенесення запуску новий рейсів Wizz Air також з квітня на червень відклала збільшення частоти на маршрутах з Києва до Меммінгена, Дортмунда, Братислави, Кельна, Копенгагена, Ларнаки і Ганновера.

Такі дії лоукостера можуть бути пов'язані з перенесенням терміну отримання третього літака для київської бази. Передбачалося, що третій борт надійде до летовища в Жулянах в квітні 2018 року, після чого Wizz Air мав відкрити нові рейси в Лісабон і Таллінн і збільшити частоту польотів на напрямках, які вже працюють.

Як писав ZAXID.NET, про збільшення операційної діяльності в Україні у 2018 році та відкриття нових рейсів авіакомпанія оголосила у липні.

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