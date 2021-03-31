WOG випустив інстаграм-маски з новими смаками еспресо
За три дні їх застосували понад 2000 інстаграм-користувачів
Спеціально для популяризації в меню нових видів еспресо, WOG випустив чотири оригінальні тематичні інстаграм-маски.
Так, інстаграм-користувачі мають можливість застосувати на собі кілька образів з оригінальними смаками еспресо. За посиланням кожен бажаючий може добавити маски та створити особисту сторіс. Маска створена з візуальних елементів чотирьох нових смаків еспресо.
Еспресо з перцем, щоб було тепло на серці.
Еспресо з чорницею, щоб літати блискавицею.
Еспресо зі смаком яблучного пирога – і все на ура.
Еспресо з грейпфрутом – стрибай без батута.
За три дні новинку спробували майже 2 тисячі інстаграм-користувачів. Серед них – популярні блогери zhukovska_liubov, vikey_mouse, musienkotanyusha, oleksandra.lukavetska та diana_varvaruk.
Окрім того, компанія всім, хто запостив сторіс та відмітив сторінку WOG, нарахувала на гаманець PRIDE горнятко еспресо.