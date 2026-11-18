Влітку 2026 року Віталій Кім став міністром у справах ветеранів

Віталій Кім став одним з найпопуярніших українських політиків на початку повномасштабної війни, перебуваючи на посаді голови Миколаївської ОВА. Його відео переглядали сотні тисяч людей, а фото та фрази ставали мемами.

Влітку 2026 року Віталій Кім став міністром у справах ветеранів, при цьому не маючи військового досвіду. У листопаді він дав велике інтерв’ю РБК-Україна, яке обурило українців. Військові вимагають його відставки, а нардепи уже заявили, що реєструють у Верховній Раді відповідну постанову. Що ж сталося?

ZAXID.NET зібрав суперечливі тези Віталія Кіма з інтерв’ю, позицію військових, психологів, нардепів.

Кримінал і психологи

Найбільше суспільство обурили фрази міністра у справах ветеранів про недовіру до психологів та те, що військові після війни можуть «піти у кримінал».

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Журналістка спитала Віталія Кіма, чи реальна загроза зростання злочинності після повернення військових, якщо вони не зможуть знайти роботу і заробляти достатньо.

«Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів. Але, окрім захисту цивільних від тих, хто може вчиняти правопорушення, потрібно зробити так, щоб у людей була альтернатива і вони цього не робили», – сказав Віталій Кім.

Міністр у справах ветеранів також додав: «Є стереотипи, що військові непередбачувані, що в них ПТСР, що їх потрібно жаліти або боятися. Це неправильний підхід. Ветеранів потрібно поважати, але для цього не треба їх боятися».

У інтерв’ю Віталій Кім суперечить сам собі. З одного боку він каже, що для повернення ветеранів до нормального життя, потрібна психологічна реабілітація, а з іншого – що близько 70% військових впораються з труднощами самостійно і він «не вірить у всі ці травми».

«У нас немає довіри до психологів. Не будемо поглиблюватися у дві версії психологів. Я просто не вірю у всі ці травми, обробки – це маркетингова історія. Військових психологів у нас майже зовсім немає. Їх там випускають біля 20 на рік… Цей запит ми вже надали: нам потрібно додати навчання, роботу з ПТСР і т. д. Не факт, що ви прийдете до психолога, він з вами попрацює, гроші йому заплатять, але результату може не бути. Питання складне, бо виміряти якість роботи психолога дуже важко», – сказав міністр у справах ветеранів.

«Ветерани – не потенційні злочинці»

Слова міністра спричинили хвилю обурення. Військові, ветерани, їхні рідні та інші українці масово почали вимагати відставки Віталія Кіма. Багато з них наголошує на тому, що сам Віталій Кім не може очолювати міністерство у справах ветеранів без військового досвіду, оскільки він не розуміє потреби військових.

«Пане Віталію Кіме, слова про те, що ветерани після повернення з фронту можуть займатися криміналом, – це дуже серйозне узагальнення. Як ветеран, я сприймаю його як образливе й несправедливе. Ветерани – не потенційні злочинці, а люди, які захищали країну й тепер намагаються повернутися до мирного життя. Якщо комусь із них бракує підтримки, реабілітації, роботи чи гідного соціального захисту – це не тавро на всіх ветеранах, а питання до державної системи», – написав ветеран Михайло Дроботенко.

Військовослужбовець ЗСУ Віталій Кас пише: «Міністр у справах ветеранів, який в першу чергу повинен шукати рішення як вибудувати політику по відношенню до людей, у яких майже всіх поголовно так чи інакше присутні психологічні розлади (вважай перемога в лотерею, якщо всього-навсього відробився якимось депресивним або тривожним розладом), заявляє, що психотерапія і травми – це маркетинг і цього всього не існує».

«Цього клоуна виправдовують, ніби він мав на увазі тільки цивільних психологів. А покажіть мені тих легендарних «військових психологів»? Вони звідки мають взятись? З ППП-шників (психологічна підтримка персоналу, – ред.)? Чи з ГКБС-ників (група контролю бойового стресу, – ред.)? Я якось спілкувався з старшим лейтенантом Нацгвардії, який взагалі має посаду по напрямку реабілітації. Людина ази психотерапії не відстрілювала, не те, що алгоритми роботи з ПТСР/кПТСР, депресивними епізодами чи чимось ще складнішим», – пише військовий Андрій Семків

Психологиня Анна Жебель коментує: «Ну, звісно, ж травм немає, а спивалися і стрілялися після кожної війни просто так. Просто треш. І навіть якби з військовими працювали дійсно тільки психологи з військовим досвідом, то це закрило б просто мізерну частину потреб».

«Цитата “Всі ці травми, обробки – це маркетингова історія” – це повний рівень невіглавства. Знецінювати роботу психолога – може тільки той, хто ніколи не стикався з роботою психолога. Це аналітика рівня підворотні. Військова травма – це не маркетинг. ПТСР – це не маркетинг. Психотерапія – це не маркетинг. Тотальне обезцінення і навішування ярликів там, де потрібна глибинна робота з людьми – це те, що я бачу», – реагує психолог Володимир Багненко.

Військовий Дмитро Биков пише у тредс: «А знаєте чому Віталій Кім вважає, що після повернення ветеранів з війни вони неодмінно підуть в кримінал? Бо ця влада, куди входить і Кім, не роблять ні чорта, щоб ветерани отримали можливість відновитися, знайти роботу та бути корисними. Бо в них досі у пріоритеті – сраколизи, лояльні та ті, хто готовий виконати будь-яке розпорядження цієї влади. Бо принципові, відповідальні, із загостреним відчуттям справедливості ветерани не потрібні у держсекторі, часто місцевому самоврядуванні».

«Схожі наративи роками використовує російська пропаганда»

Засновниця ВО Vesta Богдана Левицька вважає, що інтерв’ю Віталія Кіма продемонструвало значно глибшу проблему, ніж кілька невдалих формулювань.

«В інтерв’ю журналістка порушує питання ризику зростання злочинності після повернення військових. Віталій Кім відповідає: “Це точно буде”. Далі згадує соціальне напруження та революції. Сама теза про неготовність держави до масового повернення військовослужбовців заслуговує на обговорення. Але в контексті відповідальності держави, а не потенційної небезпеки від ветеранів. Особливо небезпечно, що подібні наративи роками використовує російська пропаганда», – вважає Богдана Левицька.

За її словами, громадський сектор, психологи та ветеранські спільноти роками працювали над подоланням упереджень щодо психологічної допомоги, а керівник профільного міністерства публічно висловив недовіру до психологів.

«Особливо показовою стала реакція міністра на розповідь журналістки про ветерана, який отримав психологічну допомогу. Замість зацікавленості досвідом людини – реакція, яка радше нагадувала розвагу. Не дивно, що це інтерв’ю відверто вкурвило значну частину ветеранської спільноти і обурення зараз несеться у всіх соцмережах. Ветерани змушені публічно заперечувати стереотипи, які підсилюються за участі керівника міністерства, створеного для захисту їхніх інтересів», – додає керівниця благодійного фонду.

Реєструють постанову про відставку

На інтерв’ю Віталія Кіма відреагували й народні депутати, яких теж обурили заяви міністра. Інна Совсун обурилась: «Як так вийшло, що половину інтерв'ю журналістка РБК та міністр у справах ветеранів говорили про військових, як про екзотичних знедолених тваринок, бідних безпритульних котиків, яких треба буквально забрати з вулиці? А другу половину – як про небезпечних маргіналів, які мають «людожерський досвід», після якого мають пройти примусову реабілітацію, щоб заслужити право повернутися «до нас» (до кого до нас, до речі)? А якщо це не спрацює, міністр має захистити цивільних від банд некерованих агресивних ветеранів».

Вона наголошує: «Від міністра у справах ветеранів хотілося б почути не некомпетентний крінж, а новини щодо законопроєкту про ветеранську політику. Дедлайни постійно посувають, кожна нова команда Мінвету годує обіцянками, але по факту новий законопроєкт ще навіть не зареєстрований у Раді. Беззмістовні робочі групи, пафосні промови на форумах та навіть ветеранські простори – це не робота і не результат. Державна ветеранська політика на 12 рік війни не поспішає віддячити тим, хто віддає роки життя й здоров’я заради існування нашої країни. І от про це хотілося б запитати міністра, а не про те, коли закінчиться війна чи як освоїти землі Міноборони».

Народна депутатка Ірина Геращенко 18 листопада повідомила, що «Європейська солідарність» реєструє постанову про відставку Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів.

«Відставка міністра – це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, відсутністю емпатії і нормальної комунікації», – написала вона.

Ще низка депутатів місцевого та обласного рівня вимагають від Віталія Кіма публічних вибачень.

А що Віталій Кім?

Він мовчить. На офіційних сторінках міністра не було реакції на хвилю критики після оприлюднення інтерв’ю.