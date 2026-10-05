Не прогадаєте, якщо смакуватимете і яблука, і груші

Зараз у садах триває збір яблук і груш, які цього року вродили рясно, тож ці фрукти повинні бути у кожного на столі. Їх вживання дозволяє організму отримати більше поживних речовин, робить здорове харчування цікавішим і допомагає виробити звичку частіше їсти фрукти.

Обидва плоди містять багато клітковини, мають відносно низьку калорійність і багаті на антиоксиданти та інші корисні рослинні сполуки. Який із них містить більше поживних речовин і краще впливає на роботу серця, травної системи, рівень цукру в крові та артеріальний тиск? Розібратися у цьому виданню Martha Stewart допомогли дієтологині Мері Моравец та Лорен Слейтон. Вони пояснили, чим корисні яблука та груші і як їх вживання може позначатися на здоров’ї серця й кишківника, а також на рівні холестерину, цукру в крові та артеріальному тиску.

Калорії

Щодо калорій, то ці два фрукти майже ідентичні: середня груша містить близько 100 калорій, а середнє яблуко – 95. Різниця в кількості цукру та вуглеводів також незначна – обидва важать близько 25-27 г, хоча яблука, як правило, містять більше фруктози, а груші – більше глюкози, каже Моравец.

Груші також містять відносно багато сорбіту – цукрового спирту, який впливає на їхню м’яку текстуру. Якщо вживати ці фрукти у великій кількості, сорбіт може мати легкий проносний ефект.

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Клітковина

Експертки зазначають, що найбільша різниця між цими фруктами – у вмісті клітковини: у грушах її приблизно на 1–2 грами більше на порцію, ніж у яблуках. «Різниця не є разючою, але коли більшість людей хронічно недобирають клітковини, кожний грам має значення», – каже Моравец.

Значна частина клітковини в грушах припадає на пектин – різновид розчинної клітковини, користь якої для здоров’я кишківника та серця добре вивчена.

Вітаміни

Середнє яблуко містить близько 8-9 міліграмів вітаміну С, тоді як середня груша – 7-8 міліграмів. «Щоб досягти значної добової норми, потрібно з’їсти кілька груш», – каже Моравец. Груші випереджають за вмістом калію, маючи близько 206 міліграмів проти 195 міліграмів у яблуках. Груші також містять вітамін К, важливий для здоров’я кісток, зазначає Лорен Слейтон.

Антиоксиданти та поліфеноли

Яблука вважають суперпродуктом через антиоксиданти та поліфеноли. «Яблука багаті на кверцетин, хлорогенову кислоту та епікатехін – добре вивчені сполуки з сильними протизапальними та серцево-судинними перевагами. Груші більше містять епікатехіни та ізорамнетин – антиоксиданти, пов’язані зі здоров’ям серця та протизапальною дією», – каже Моравец.

Експертки зазначають, що вживання і яблук, і груш допомагає отримувати більше антиоксидантів. Водночас яблука, за їхніми словами, можуть мати дещо ширший позитивний вплив на загальний стан здоров’я та профілактику окремих захворювань.

Чому груші сприяють кращому травленню?

«Груші містять два ключові типи клітковини: розчинну та нерозчинну. Нерозчинна клітковина проходить через кишківник переважно неушкодженою, і її переваги в першу чергу пов’язані з травленням. Розчинна клітковина допомагає знизити рівень холестерину, стабілізувати рівень цукру в крові та підвищити відчуття ситості», – пояснює Слейтон.

За словами Моравец, груші особливо вирізняються вмістом розчинної клітковини. Вони багаті на пектин, який слугує поживою для корисних кишкових бактерій і підтримує мікробіом. Крім того, пектин уповільнює спорожнення шлунка, завдяки чому довше зберігається відчуття ситості та повільніше підвищується рівень цукру в крові.

Пектин також може зв’язувати частину холестерину в травному тракті та сприяти його виведенню з організму, що допомагає підтримувати нижчий рівень ЛПНЩ, або «поганого» холестерину.

Чим яблука корисні для здоров’я серця

Яблука перевершують інші фрукти, коли йдеться про антиоксиданти та поліфеноли, каже Моравец. Вони особливо багаті на кверцетин, хлорогенову кислоту та епікатехін – три добре вивчені сполуки, що мають протизапальну та антиоксидантну дію. Значна частина поліфенолів міститься в шкірці. Очищене яблуко зменшує антиоксидантну цінність.

Поєднання клітковини та поліфенолів також спрямоване на такі фактори ризику, як холестерин ЛПНЩ, та допомагає контролювати кров’яний тиск і рівень цукру в крові. За словами Слейтон, яблука містять більше кверцетину, який може сприяти зниженню кров’яного тиску і запалення, а також діяти як природний антигістамінний засіб.

Яблука особливо корисні для людей з астмою – ідеально підходять для сезону застуди та грипу. Регулярне споживання яблук також корелює зі зниженням захворюваності на рак молочної залози та товстої кишки.

Як груші та яблука впливають на рівень цукру в крові

За словами Моравец, обидва фрукти мають низький глікемічний індекс. Яблука мають приблизно 36-38, груші – приблизно 38-40, тобто вони повільно та помірно підвищують рівень цукру в крові. Це пов’язано з вмістом клітковини, про яку говорили вище, а також із хлорогеновою кислотою в яблуках, яка покращує чутливість до інсуліну та уповільнює засвоєння глюкози.

Щодо соку, то з нього видаляють майже всю клітковину, а це може значно збільшити глікемічне навантаження, каже Моравец.

Слейтон додає, що на вміст цукру може впливати стиглість фруктів. «Коли груші дозрівають, частина клітковини перетворюється на цукор. Найкраще вибирати груші, які ще досить тверді, і зберігати шкірку для отримання клітковини», – радить вона.

Що корисніше: груші чи яблука?

«Найкращий фрукт – це завжди той, який ви їсте регулярно, і невелика різноманітність зазвичай допомагає підтримувати цю звичку. Яблука заслужили свою популярність завдяки поліфенольному профілю, який виконує серйозну кардіометаболічну роботу. У поєднанні з перевагами клітковини груш ці два фрукти разом покривають більше поживних речовин, ніж кожен окремо», – каже Моравец.

Слейтон додає, що різноманітність робить здорове харчування цікавішим.