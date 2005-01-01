Ягняток, які народилися у Шевченківському гаю, переведуть до дорослих овець через два місяці

У ніч із 6 на 7 січня 2018 року в Шевченківському гаю народилися двоє ягняток. Окоту овець у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького якраз очікували на різдвяні свята. Ще працівники закладу переконують: баранчики та овечки, народжені взимку, здебільшого сильніші та витриваліші.

Поки що кучеряві «різдвяні близнюки», як їх уже нарекли, наразі бояться далеко відходити від своєї мами. Обом немає навіть тижня, а кожне важить менше 2 кілограмів.

«Пологи минули легко, проте тривали майже годину. Спочатку на світ з'явилося більшеньке ягнятко, то, напевно, баранчик. Друге трішки менше, будемо сподіватися, що овечка. Поки не турбуємо їх, бо вони кволенькі, але вже активно їдять та бавляться. Наразі п'ють лише мамине молочко, вже згодом даватимемо їм соковиті корми, бурячок, моркву, зерно», ‒ пояснив ветеринар Ігор Дропа.

Перебувати у стайні біля п'ятирічної мами ягнятка будуть ще півтора-два місяці. Після цього їх переведуть вже до дорослих овець. Саме там ними і зможуть милуватися відвідувачі. Тим часом працівники музею переконують: саме тварини найбільше цікавлять тих, хто приходить сюди на екскурсію. Тому зоокуточок у Шевченківському гаю постійно поповнюють.

«Зараз маємо 16 видів тварин. Нещодавно у нас з'явилися фазани, для яких ми облаштували спеціальний вольєр із каменю та дерева, аби їм було зручно. Приваблюють туристів і косулька з осликом», ‒ розповів керівник Музею народної архітектури та побуту Роман Назаровець.

До слова, овече поповнення на різдвяні свята тут стається не вперше. Чотири роки тому, у 2014-му році, в Шевченківському гаю якраз на святу вечерю народилося одне ягнятко.