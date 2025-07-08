Спека ще не відступила

Днями температура в багатьох регіонах України перетнула позначку +30°C. Попереду ще два місяці літа, тож таких днів буде ще чимало. Висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних, а також у тих, хто має хронічні захворювання. Як вижити у спеку? Центр громадського здоров’я дає поради, дотримуючись яких можна уникнути небажаних наслідків.

Як пережити спеку тим, хто працює надворі

«За температури понад +28°C сумарна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. Роботу слід чергувати з відпочинком: працюйте по 15-20 хвилин, після чого робіть щонайменше 10-хвилинні перерви у прохолодному приміщенні», – радять у ЦГЗ.

Під час перерви спеціалісти рекомендують відпочивати у приміщеннях, де не холодніше за +25 °C, а різниця між температурою всередині і надворі – не більше ніж 7°C, бо різкий перепад температур підвищує ризик серцевих нападів.

Температура понад +37°C, додають у ЦГЗ, вважається екстремальною, і виконувати роботи на відкритому повітрі за такої температури не варто. Треба переносити час роботи на ранкові або вечірні години.

«Дотримуйтеся правильного питного режиму: пийте часто і невеликими порціями. Віддавайте перевагу мінеральній лужній воді, сокам, вітамінізованим напоям. Під час фізичної роботи за температури понад +28°C вживайте не менше 0,5 л води на годину», – радять спеціалісти.

Як поліпшити мікроклімат в офісі?

Аби в офісі за високих температур було можливо працювати, про мікроклімат у ньому слід подбати:

використовуйте жалюзі або світловідбивні плівки на вікна;

вмикайте кондиціонери, але уникайте значної різниці з температурою повітря поза кондиціонованим приміщенням;

максимально використовуйте природну вентиляцію;

передбачте регулярні перерви для відпочинку.

Дбайте про тих, хто поруч

У ЦГЗ радять поговорити з літніми родичами, сусідами, аби переконайтеся, що вони дотримуються простих правил безпеки. Інколи звичайна увага може врятувати життя.

Якщо бачите людину, якій стало погано на вулиці, в транспорті чи де-інде, допоможіть їй перейти у тінь чи прохолодне місце, дайте води і викличте за потреби «швидку».