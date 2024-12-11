Принісши квітку додому в упаковці, не поспішайте її знімати

Якщо ви придбали в магазині кімнатну рослину з квітами, то є ризик, що радувати око ці квіти будуть недовго. Найчастішою причиною цього є неправильний догляд. Покупним кімнатним рослинам потрібна плавна адаптація до нових умов, щоб вони не скинули свої квіти. Детальніше про них пише Ukr.Media.

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Листя

З обох боків, на ньому не повинно бути жодного нальоту, цвілі, білястої павутинки. Листя має бути зеленим, щільним, не закручуватися.

Горщик і земля

На поверхні земляної суміші й на стінках горщика не повинно бути цвілі. Земляна грудка не повинна відставати від стінок горщика. Ґрунт має бути злегка зволожений.

Бутони

Бутонів має бути багато, а квітів – мало.

Правила адаптації

Принісши квітку додому в упаковці, не поспішайте її знімати, нехай рослина звикне до температури навколишнього середовища. Щоб виключити ймовірність занесення хвороб і шкідників, потрібно помістити квітку на «карантин».

Ідеальна температура для квітучих – 4-18°С. Перший тиждень рослину взагалі краще тримати в тепличних умовах, а в похмуру зимову погоду бажано влаштувати штучне освітлення.

Після того, як горщиковий букет закінчить цвітіння, з’являється питання: розлучитися з ним, як з одноразовим букетом, чи спробувати поборотися за його довге життя. Що слід мати на увазі: культури, які квітнуть взимку – вихідці з клімату, «протилежного» нашому: тропічні та субтропічні рослини. Усі вони належать до рослин короткого дня, тобто не починають цвісти, поки день не стане коротшим за 12 годин.

У помірних широтах, де довжина світлового дня влітку понад 15-17 годин, рослини змінюють свій біоритм, починають бурхливо рости на шкоду цвітінню. Для цвітіння в потрібний час горщиковим букетам створюють відповідні для них природні умови (посуха, різкі перепади температури) і скорочують світловий день до 8-10 годин.