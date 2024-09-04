ВАжливо правильно підібрати меблі та освітлення

Школярі багато годин свого життя присвячують навчанню. Спершу – у школі, потім вдома. Дорослим слід подбати про те, щоб навчальний процес не зашкодив здоров’ю дитини. Для цього необхідно правильно організувати робоче місце учня: там має бути достатнє освітлення, оптимальна висота меблів, щоб дитина сиділа у правильній позі. Завдяки достатньому освітленню та правильній позі учня за письмовим столом можна зменшити навантаження на очі й запобігти зниженню рівня гостроти зору. Недостатнє освітлення негативно впливає на здатність школяра до запам’ятовування.

Центр громадського здоров’я підготував основні поради, як облаштувати робоче місце школяра, щоб не зашкодити його здоров’ю.

1. Подбайте про те, щоб письмовий стіл та парта були гарно освітлені. Вдень має бути природнє освітлення, а ввечері – штучне. Оптимальний варіант для цього – настільна лампа на гнучкій ніжці. Якщо дитина пише правою рукою, поставте лампу ліворуч, а якщо вона шульга – праворуч.

2. Меблі мають бути такої висоти, яка відповідає зросту учня, від цього залежить формування його правильної постави. Правильна поза школяра за письмовим столом – коли дитина сидить глибоко на стільці, попереково-крижовою частиною тіла спирається на його спинку й тримає рівно корпус і голову. При цьому голова має бути злегка нахилена вперед, ноги зігнуті в кульшовому та колінному суглобах під прямим кутом, стопи спираються на підлогу, передпліччя вільно лежать на столі.

3. Якщо дитина працює за комп’ютером, монітор слід поставити навпроти обличчя на відстані витягнутої руки. Клавіатура й мишка мають бути на рівні ліктя, зап’ястя повинні бути розташовані прямо – так м’язи не набрякатимуть.

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В умовах, коли є відімкнення електроенергії, графік навчання слід пристосуватися до них. Намагайтеся встигнути зробити домашнє завдання у час, коли є світло. Як альтернативне джерело живлення можна використати світлодіодні лампочки з акумулятором або потужні ліхтарі, які слід встановити над робочим місцем школяра.

«Всеосвіта» підготувала кілька порад батькам щодо навчання під час відсутності світла:

якщо немає паперових підручників, завчасно завантажте електронні або роздрукуйте декілька сторінок;

подбайте про заряджені гаджети;

користуйтеся Пунктами незламності або закладами, де працюють резервні джерела живлення;

слідкуйте, щоб дитина за наявності світла під’єдналася до уроків;

контролюйте вчасне виконання завдань у Google-класі або інших платформах.

Під час навчання варто часто робити перерви і розминку.