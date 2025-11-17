Якщо ви шукаєте солодкість та мінімальну терпкість віддавайте перевагу Корольок або Шарону

Хурма – не лише смачний, а й корисний фрукт, який дуже популярний в осінньо-зимовий період. Але під час вибору фрукта, варто знати, як уникнути неприємного терпкого смаку. УНІАН розповідає, як правильно вибрати стиглу та солодку хурму.

Як правильно обрати хурму?

Сорт хурми має велике значення під час вибору. Основними видами є:

«Корольок» – найсолодший та найніжніший сорт, який не в’яже, навіть якщо фрукт не достиг. «Шарон» – гібрид хурми та яблука, тому вирізняється щільною текстурою та солодким смаком. Звичайна хурма – потребує дозрівання, щоб позбутися в’язкості.

Якщо ви шукаєте солодкість та мінімальну терпкість, віддавайте перевагу «Корольку» або «Шарону».

Окрім цього, перед покупкою варто уважно оглянути фрукт, звернувши увагу на: