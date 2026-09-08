Підготовку до зберігання потрібно починати не лише з картоплі, а й із самого сховища

Після викопування картоплі її часто хочеться одразу перенести в прохолодне сховище. Однак поспішати не варто, адже це може призвести до втрати частини врожаю. Свіжовикопані бульби спочатку потрібно просушити, оцінити їхній стан, а потім ще раз перебрати. Лише після цього картоплю можна закладати на тривале зберігання. Детальніше про це пише «Ого».

Що відбувається з картоплею після викопування

Під час збирання врожаю бульби неминуче отримують невеликі механічні пошкодження. Навіть якщо вони майже непомітні, то створюють додаткові ризики під час зберігання. У сухому, добре провітрюваному місці поверхня картоплі підсихає, а пошкоджені ділянки стають менш вразливими до псування.

Якщо свіжовикопану картоплю одразу перенести в прохолодний і вологий льох, вона підсихатиме значно повільніше. Волога затримуватиметься між бульбами, а пошкоджені місця швидше почнуть псуватися.

Навіщо просушувати картоплю перед зберіганням

Після викопування розкладіть бульби в сухому, затіненому та добре провітрюваному місці. Не залишайте їх під прямими сонячними променями, оскільки під їхньою дією картопля може позеленіти.

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Не створюйте надто товстий шар бульб. Краще розкласти врожай тоншим шаром, щоб повітря вільно проходило між картоплинами.

Тривалість просушування залежить від погоди, вологості картоплі та умов у приміщенні. До льоху варто переносити лише сухі бульби без налиплого вологого ґрунту.

За кілька днів можна виявити зіпсовані бульби

Одразу після викопування не всі проблеми помітні. Частина картоплин може виглядати цілком здоровою, хоча на них уже є приховані пошкодження.

Після просушування уважно переберіть урожай. Відкладіть бульби з м’якими ділянками, плямами, гниллю, сильними подряпинами або іншими пошкодженнями. Таку картоплю не варто змішувати зі здоровою, призначеною для тривалого зберігання.

Цей етап особливо важливий тому, що одна проблемна бульба в щільній масі може стати джерелом поширення гнилі на сусідні.

Насіннєву картоплю також краще відбирати окремо та зберігати відповідно до її призначення.

Яким має бути льох для картоплі

Підготовку до зберігання потрібно починати не лише з картоплі, а й з самого сховища. Льох має бути чистим, сухим, прохолодним і добре вентильованим.

Перед закладанням урожаю перевірте, чи немає всередині надмірної вологості, конденсату або плісняви. Якщо повітря погано циркулює, а стіни вкриваються вологою, картопля може швидше псуватися навіть після правильного просушування.

Також не варто висипати врожай у сховище одразу великою щільною купою. Важливо забезпечити нормальний рух повітря між бульбами.