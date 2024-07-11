Якщо до поїздки ретельно підготуватися, то і ви, і улюбленець отримаєте задоволення

Поїхати з чотирилапим компаньйоном у ліс чи гори – чудова ідея. А іноді треба переїжджати чи вирушати кудись надовго і, звісно, брати тварину з собою. Та якщо ваш собака або кіт не звик їздити в машині, поїздка може бути стресовою не тільки для улюбленця, а й для вас. Рух UAnimals ділиться корисними порадами про те, як підготувати вашого компаньйона до тривалих поїздок машиною.

Не лише до ветеринара

Собаки і коти – розумні істоти, тож якщо вони їздять в автівці тільки тоді, коли ви везете їх до ветеринара чи грумера, то швидко почнуть обходити машину стороною.

Подбайте, щоб транспорт викликав у тварини також і позитивні асоціації. Змалечку привчайте до автівки та створюйте приємні асоціації з подорожами: наприклад, можете почати з короткотривалих поїздок до парку чи майданчика для тварин.

Улюблені ласощі

Улюблені ласощі вашої тварини – це класика, щоб привчити її до машини. Використовуйте ласощі, коли собака зайшла в машину і коли добре себе поводить в дорозі. Тримайте смаколики під рукою, але пам’ятайте, що треба знати міру в «цукерках».

Спочатку – дослідження і обстеження

Перш ніж вирушити навіть у коротку мандрівку, дайте улюбленцю як слід обнюхати й «дослідити» автівку ззовні та всередині. Так він буде готовий до незнайомого середовища та на власний ніс упевниться, що там безпечно. Крім того, перш ніж їхати, дозвольте тварині провести час на сидінні чи в переносці, аби вона звикла до нового місця й знайшла комфортне положення.

Гарні манери в подорожі

Для вашого комфорту і для безпеки улюбленця навчіть його правильно поводитися в авто. Навчіть пса чи кота застрибувати на сидіння за командою, покажіть, де можна, а де не можна сидіти. Також привчіть тварину не стрибати, не робити різкі рухи чи висуватися з вікна в машині, що рухається.

Також можна використовувати переноску, спеціальні паски безпеки для тварин, амуніцію тощо, аби тварина не травмувалася під час руху чи не заважала водію – це смертельно небезпечно.

Щоб було комфортно усім

Подбайте, щоб у поїздці з твариною у вас було все необхідне. А саме:

переноска чи плед;

повідець і нашийник;

їжа;

ласощі;

вода та дорожня поїлка;

документи;

аптечка;

гігієнічні засоби;

іграшки.

Дійте за планом

Коли ви плануєте довгу подорож, то зазвичай думаєте, де можете зупинитися і перекусити чи відпочити. У випадку подорожі з твариною теж слід врахувати деякі моменти.

По-перше, слід запланувати поїздку через 2-3 години після того, як тварина поїсть, щоб її не захитало в дорозі.

По-друге, подумайте про зупинки на шляху, щоби тварина змогла вийти в туалет, розім’яти лапи і подихати свіжим повітрям. Тварині бажано не проводити в машині понад три години поспіль.

І найголовніше правило – зберігати спокій. Щоб не додавати стресу ані собі, ані тварині, не кричіть, а старайтеся якомога спокійніше все пояснювати. Зробіть поїздку веселою та цікавою за допомогою іграшок, смаколиків і зупинок на прогулянку в цікавих місцях.