Є багато способів залучити кота в свою роботу і при цьому все одно мати змогу працювати

Сьогодні багато хто працює з дому з різних причин. Якщо у вас немає змоги або бажання ходити в офіс, але роботу вдома ускладнюють непосидючі тварини, прочитайте поради про те, як дати собі раду від авторки блогу про тварин Shed Happens Брітт Касжек, у якої вдома троє собак і двоє котів.

Почніть день із гри

Перед тим, як взятися до роботи, пограйте з вашим котом. Обов’язково виділіть для цього трохи часу: по-перше, це зміцнить ваші стосунки з пухнастим, по-друге, він витратить енергію, яку міг би витратити на відволікання вас від роботи.

Знайдіть коту місце за робочим столом

Хоча багато вважає, що коти індивідуалісти і чудово проводять час наодинці, все ж більшість з них потребують людської любові і уваги. Останню вони можуть вимагати стрибками на ваш ноутбук, коли ви працюєте, та подібними діями.

Для того, щоб кіт був поряд з вами, коли ви працюєте, і не вимагав уваги, створіть для нього затишне місце в своєму домашньому офісі. Кіт буде бачити вас, перебувати поряд і буде спокійнішим.

Увімкніть телевізор

Але не просто будь-що, що говоритиме на фоні і, може, навіть дратуватиме. Увімкніть для кота спеціальний котячий YouTube-канал, де можна знайти інтерактивні ігри, відео і навіть мультфільми для котів.

Візьміть помічників

Якщо ніхто не може побавити вашого кота окрім вас, заведіть інтерактивних помічників. Ідеться про інтерактивні іграшки, головоломки та загадки для котів.

Вони не тільки візьмуть на себе всю увагу кота, поки ви зайняті, а й триматимуть мозок кота в тонусі.

На перерви – разом

Якщо вам треба працювати увесь день, не забувайте час до часу робити маленькі перерви – і залучати до них кота. Порухатися буде корисно і вам, і тварині. Також цей час можна використати для заміни іграшки кота або щоб пригостити його чимось смачненьким.