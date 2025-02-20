У Львові ветеран навчає рукопашного бою та допомагає у ментальному відновленні
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 лютого
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У середу, 20 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Закликав підтримати Зеленського. Андрій Садовий звернувся до українського народу.
- Платний паркінг на Винниченка. Перед облрадою запрацював новий майданчик.
- Приїхали з тріумфом. У Львові урочисто зустріли українську збірну після повернення з «Ігор Нескорених».
- Ветеранський бізнес. Як у Львові працює клуб «ШАНА», де є програми для відновлення фізичного та ментального здоров'я і заняття із рукопашного бою.
- «Ангели пам’яті». У Львові вшанували майданівців, які загинули під час розстрілів у Києві у 2014 році.
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