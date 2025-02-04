Кожен сорт винограду матиме різний термін зберігання

Виноград – це смачний і корисний фрукт, який, особливо взимку, коштує недешево. Тому так хочеться, щоб він зберіг свою свіжість і смак якомога довше, а не почав в’янути вже на другий день. Шей-кухар Євген Клопотенко розповів про два прості правила зберігання винограду, дотримуючись яких ви більше не розчаровуватиметеся у цьому фрукті.

Коли і як правильно мити виноград?

Перше правило – мити виноград слід безпосередньо перед вживанням. Якщо ви помиєте виноград перед тим, як поставити його до холодильника – це лише прискорить загибель фрукта. Крапельки вологи на фрукті призведуть до того, що він спершу швидко стане м’яким, а згодом почне псуватися.

Тому відділіть від усього грона рівно стільки винограду, скільки плануєте з’їсти, та помийте лише цю частину, а решту – поверніть назад до холодильника.

Викладіть потрібну кількість винограду в сито, промийте його під проточною холодною водою приблизно п’ятнадцяти секунд, а потім покладіть фрукт на рушник, щоб позбутися від надлишку води.

Як правильно зберігати виноград в холодильнику?

Друге правило – зберігати виноград слід в оригінальному пакованні (якщо таке є) або ж в харчовому контейнері, розв’язаному (чи перфорованому) пакеті, або ж просто в мисці.

Важливо забезпечити циркуляцію повітря навколо фрукта, щоб запобігти накопиченню вологи. Тому не потрібно закривати контейнер з виноградом щільною кришкою чи харчовою плівкою, максимум – це накрити його чистим рушником.

Як довго можна зберігати виноград?

Кожен сорт винограду матиме різний термін зберігання. Сорти із товстою шкіркою зберігатися свіжими до двох тижнів, тоді як делікатніший та більш стиглий виноград варто з’їсти за три-чотири доби – тоді він найсмачніший.