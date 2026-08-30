Орієнтуйтеся насамперед на час появи ягід

Наприкінці серпня малинник потребує уваги, адже після збору ягід кущі поступово готуються до нового сезону. Проте однакова обрізка для всіх сортів може зашкодити майбутньому врожаю. Літню малину після плодоношення вже можна проріджувати, тоді як ремонтантні кущі, на яких ще достигають ягоди, краще не чіпати. Детальніше про це пише Royal Horticultural Society.

Які пагони літньої малини потрібно видалити

Літня малина родить на пагонах другого року. Після завершення врожаю ці стебла більше не потрібні кущу, тому їх можна вирізати.

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Зверніть увагу на коричневі, здерев’янілі пагони, на яких уже були ягоди. Видаляйте їх якомога ближче до поверхні ґрунту, не залишаючи високих пеньків.

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Молоді однорічні стебла, навпаки, залишайте. Вони зазвичай зеленіші, міцні та ще не мали плодових гілочок. Саме на них наступного року сформується врожай.

Не варто залишати в кущі всі молоді пагони. Слабкі, пошкоджені та зайві стебла краще прибрати, щоб рослинам вистачало світла, повітря, води й поживних речовин.

Ремонтантну малину зараз обрізати не поспішайте

З ремонтантними сортами ситуація інша. Вони можуть плодоносити на пагонах, які виросли протягом поточного сезону, тому наприкінці серпня на них часто ще є квіти, зелені ягоди або стиглі плоди.

Якщо зрізати такі кущі повністю під корінь, можна втратити частину осіннього врожаю. Тому радикальну обрізку ремонтантної малини проводьте після завершення плодоношення, коли рослина переходить у стан спокою.

Є різні способи вирощування ремонтантних сортів. Якщо плануєте отримувати два врожаї, частину пагонів залишають для наступного сезону. Для звичайного вирощування простіше дочекатися завершення осіннього плодоношення та вже потім визначитися з обрізкою.

Як відрізнити літню малину від ремонтантної

Орієнтуйтеся насамперед на час появи ягід. Літня малина дає основний урожай на торішніх пагонах, після чого вони поступово відмирають.

Ремонтантні сорти можуть плодоносити на молодих пагонах цього ж року. Якщо наприкінці серпня кущ продовжує цвісти або давати ягоди на зелених стеблах, із обрізкою краще зачекати.

Якщо ви не знаєте назви сорту, поспостерігайте за рослиною протягом сезону. Час плодоношення та вигляд пагонів допоможуть зрозуміти, яку схему догляду обрати.

Що зробити з малиною після обрізки

Після видалення старих пагонів приберіть їх із малинника. Не залишайте сухі, хворі чи пошкоджені стебла між кущами, оскільки рослинні рештки можуть стати джерелом проблем для насаджень.

Молоді сильні пагони розправте та за потреби підв’яжіть до опори. Не допускайте надмірного загущення, адже вільний рух повітря та достатнє освітлення допомагають підтримувати здоровий стан кущів.

Також перевірте рослини на ознаки хвороб і пошкоджень. Усе явно уражене краще своєчасно видалити.

Головне правило серпневої обрізки

Наприкінці серпня не варто обрізати малину лише за принципом «усе старе зрізати, усе молоде залишити». Спочатку визначте, до якого типу належить сорт і на яких пагонах він плодоносить.

Літню малину після завершення збору врожаю можна звільнити від старих дворічних стебел. Ремонтантну, яка ще плодоносить, краще залишити до завершення сезону.