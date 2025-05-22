Найпопулярніший спосіб розморожування будь-якої риби – це перекласти її з морозильної камери в холодильник

Щоб риба після розморожування залишалася смачною та безпечною для вживання, важливо дотримуватися правильно процесу розморожування. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як правильно розморозити рибу.

Як безпечно розморозити рибу?

Найпопулярніший спосіб розморожування будь-якої риби – це перекласти її з морозильної камери в холодильник, де вона буде поступово відтавати. Такий метод можна використовувати, якщо ви плануєте готувати рибу наступного дня.

Інший безпечний, а головне дуже швидкий спосіб для розморожування риби – дістати її з морозильної камери та покласти в каструлю з холодною водою. Якщо ви купили рибу в поліетиленовому пакеті, то не діставайте її з нього. Але якщо ви купили її на вагу, то покладіть її в зіп-пакет, максимально випустивши повітря. На розмороження таким способом піде від 30 хвилин до півтори години, залежно від розміру шматка або тушки. Для розморожування великої риби потрібно поміняти холодну воду кілька разів.