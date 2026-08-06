На пелюстках, листі та стеблах часто залишаються дрібні комахи, пилок, павутиння або бруд після дощу чи поливу

Букет із власного саду завжди дарує особливе задоволення, адже він наповнює оселю природною красою та приємним ароматом. Проте разом із квітами до будинку можуть потрапити мурахи, попелиця, павуки, пил і частинки ґрунту. Щоб уникнути зайвого клопоту та довше зберегти свіжість рослин, варто приділити кілька хвилин їхній підготовці. Для цього достатньо виконати чотири прості кроки, про які пише Better homes & gardens.

Чому зрізані квіти потрібно очищати

На пелюстках, листі та стеблах часто залишаються дрібні комахи, пилок, павутиння або бруд після дощу чи поливу. Якщо занести букет до будинку без попередньої підготовки, комахи можуть перебратися на кімнатні рослини, а вода у вазі швидко стане каламутною. Крім того, залишки ґрунту та нижнє листя прискорюють розвиток бактерій, через що квіти в'януть значно швидше.

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Видаліть нижнє листя

Одразу після зрізання обірвіть листя з нижньої половини або навіть двох третин стебла. Так ви позбудетеся забрудненого листя та комах, які можуть на ньому ховатися. До того ж листя не потраплятиме у воду, що допоможе довше зберегти її чистою.

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Обережно струсіть квіти

Потримайте квітку суцвіттям донизу та легко струсіть її. Це допоможе комахам, які сидять між пелюстками, самостійно покинути рослину. Робіть це дуже обережно, щоб не пошкодити тендітні стебла.

Поставте стебла у відро з прохолодною водою

Одразу після зрізання поставте квіти у місткість із прохолодною чистою водою. Це допоможе рослинам не втратити вологу, а також змиє зі стебел пил, залишки ґрунту та дрібне сміття.

За потреби занурте суцвіття у воду

Якщо на квітах є мурахи або інші дрібні комахи, ненадовго занурте суцвіття у прохолодну воду приблизно на 30 секунд. Після цього струсіть надлишок вологи та дайте рослинам трохи обсохнути, підтримуючи стебла, якщо вони тонкі й можуть зігнутися під вагою води.