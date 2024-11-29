Якщо ви живете в приватному будинку, всі ці способи будуть актуальними для приготування їжі

У зв’язку з нестабільним електропостачанням під час війни, питання приготування їжі без світла та часом газу стає все більш актуальним. Важливо заздалегідь підготуватися та знайти альтернативи, які допоможуть приготувати їжу навіть у разі відключень світла, пише Espreso.

Газова плита: просте рішення під час відключення світла

Якщо у вас є газова плита, вона, звісно, працюватиме навіть за відсутності електрики, оскільки її основним джерелом енергії є газ. Проте, електричне запалювання, яке зазвичай використовується для підпалу конфорок, без електрики не працюватиме. Тому потрібно мати під рукою сірники або запальничку, щоб запалювати газ вручну.

Туристичний газовий пальник або примус

Газові туристичні пальники, які працюють на змінних газових балонах, є чудовим варіантом для приготування їжі в умовах відсутності електроенергії. Вони компактні та їх легко використовувати навіть вдома. Невеликі моделі підійдуть для того, щоб закип'ятити воду або підігріти їжу. Щоб готувати повноцінно страви, доведеться придбати моделі більшого розміру. Однак в будь-якому разі дотримуйтеся правил безпеки та готуйте на відкритому повітрі або на балконі.

Портативна плитка газова

Цей варіант нагадує туристичний пальник, але має більше можливостей. Портативні газові плити зазвичай мають одну конфорку, що дозволяє готувати або розігрівати їжу в умовах відсутності електрики. Такі плити популярні для дач, їх можна брати в кемпінги та походи.

Існує два основних типи таких плиток:

Маленькі плитки зі змінними балонами – ці моделі використовують маленькі газові балони, які легко вставляються в корпус плитки. Це варіант зручний для короткочасного використання, наприклад, під час походів або в умовах відсутності електроенергії протягом декількох годин. Портативні плитки з можливістю підключення великого балона через перехідник – ці моделі мають спеціальний адаптер або перехідник, який дозволяє підключати великий газовий балон (наприклад, на 5 літрів).

Завжди дотримуйтесь інструкцій з використання та пам’ятайте про заходи безпеки.

Набір для фондю

Якщо у вас вдома є набір для фондю, ви можете його використати для розігрівання їжі під час відсутності електроенергії. Традиційно у цій системі використовують спирт, свічку-таблетку або спеціальні гелі для розігріву. Переконайтеся, що ваш набір підходить для використання з доступним пальним, та дотримуйтесь всіх рекомендацій виробника щодо безпеки.

Сухий спирт, рідкий пальник та парафінові свічки

Всі ці речовини легко підпалюються та забезпечують інтенсивне, хоча й короткочасне полум'я. Вони підійдуть для розігрівання їжі, кипʼятіння води або приготування чогось швидкого, наприклад, яєчні. Тобто ви зможете зробити страви, що не потребують тривалого часу готування.

При використанні сухого спирту та інших матеріалів для розігріву їжі доведеться самостійно організовувати систему для безпечного використання. Наприклад, підбирати підставки або піддони, щоб уникнути небезпеки займання або неправильного нагрівання.

Однак будьте обережними: в процесі горіння найімовірніше буде виділятись кіптява та інші речовини. Тому варто використовувати ці засоби на повітрі або в добре провітрюваному приміщені.

Термоси і термоконтейнери

Для збереження їжі в гарячому стані можна використовувати термоси або термоконтейнери. Вони допоможуть зберегти тепло приготованих страв досить довго. Хороший термос може тримати воду гарячою протягом 6-8 годин, а подеколи й довше.

Піч, мангал, камін або гриль

Якщо ви живете в приватному будинку, всі ці способи будуть актуальними для приготування їжі. Піч ідеально підходить для запікання та приготування їжі, стане дуже корисною у випадку тривалого відключення електроенергії.

Мангал або гриль також може стане у нагоді. Для розпалювання вогню можна використовувати деревне вугілля, сухі дрова чи брикети.

Заходи безпеки

При використанні будь-яких альтернативних способів приготування їжі важливо дотримуватися заходів безпеки: