На місці старої території мікрорайону з'явиться нова інфраструктура

У Львові за погодженням з Львівською міською радою розробили детальний план територій (ДПТ) району вулиць Тютюнників-Тарнавського. На місці старої території мікрорайону з'явиться нова інфраструктура: заплановано створення сучасного дитячого майданчика, будівництво штучного міні-футбольного поля та реконструкція пішохідної зони, зокрема доріжки та сходів, які формують зв’язок між вулицями Кубійовича та Ольги Басараб до вул. Тарнавського, а також встановлення енергозберігаючого освітлення, озеленення, підземний паркінг та нові додаткові паркомісця для жителів мікрорайону. Також в рамках проекту буде модернізовано транспортно-пішохідні розв’язки. Крім цього, проект передбачає можливість спорудження клубного житлового комплексу преміум класу.

Що зміниться у Галицькому мікрорайоні?

Новий проект детального плану території покращить життя мікрорайону. Запланована повна реконструкція існуючого дитячого майданчика на вул. Тарнавського та створення нового якісного сучасного простору для дітей. Особливістю проекту є також будівництво нового штучного міні-футбольного поля, яке буде доступне для всіх мешканців мікрорайону. Зараз існуючий громадський простір мікрорайону занедбаний та майже непридатний для використання громадою.

На даний момент на території однієї з ділянок в районі вулиць Тютюнників-Тарнавського розташовані нежитлові споруди поверховістю від одного до чотирьох поверхів, що не експлуатуються та перебувають в аварійному стані, згідно проекту їх передбачено демонтувати, розповідає генпроектувальник AVR Development, архітектор проекту Віталій Квич. Проект передбачає створення сучасного житлового комплексу преміум-класу з підземним паркінгом і додатковими паркомісцями для мешканців району.

Будівлі та комплекси, запроектовані компанією AVR Development щороку отримують високі нагороди на спеціалізованих національних та міжнародних конкурсах. Сучасний вигляд Львова вже неможливий без Центру Шептицького та нового Колегіуму УКУ, офісів SoftServe на Садовій та Федьковича, просторів Kivsh та школи КМДШ, житлових комплексів Forum Apartments, Місто Трав, Вікінг Парк та багатьох інших проектів, ідеологію та вигляд котрих заклала команда AVR Development.

Проект цього комплексу незвичний для Львова через складний рельєф ділянки – перепад висот між нижньою та верхньою точкою складає 9 метрів. Один із найголовніших критеріїв – мінімізувати вплив нових об’єктів на навколишнє середовище та покращити життя мікрорайону. Саме тому генпроектуальник – компанія AVR передбачила тут можливість створення житлового комплексу з невеликою кількістю квартир і низькою поверховістю.

Нова пішохідна інфраструктура

Реконструкція радянських і незручних металевих сходів була важливою складовою у розробленні плану цього мікрорайону. Реконструкція цієї пішої артерії між вул. Кубійовича та вул. Тарнавського може зробити прогулянки до Стрийського парку, ринку чи школи безпечними, комфортними та інклюзивним для усіх мешканців мікрорайону.

Також проектом передбачене нове енергозберігаюче освітлення та відновлення піших шляхів із вулиці Кубійовича до Тарнавського. Щодо зелених насаджень цього мікрорайону, згідно проекту території вони будуть збережені, а також планується висаджувати нові.

Про архітектуру нових будівель

Нові будівлі істотно покращать вигляд цього мікрорайону за рахунок сучасної адаптивної архітектури. Передбачається, що комплекс складатиметься з двох окремих секцій, які розміщені на стилобаті, який частково вписаний у пагорб вздовж реконструйованих сходів, розповідає Віталій Квич.

«Щоб нові об’єми гармонійно вписалися в існуюче середовище та доповнювали його, їх було розвернуто під кутом до сусідніх будівельні та надано плавних форм. Таким чином вдалося уникнути відчуття масивних стін на верхній терасі ділянки та проглядання вікна у вікна», – каже архітектор.

Важливо, щоб нові будинки не виділялися з-поміж існуючої забудови. Саме тому проектом передбачено змінну поверховість комплексу – вищий будинок розташований зі сторони багатоповерхового гуртожитку на пагорбі, нижчий – ближче до вул. Кубійовича. Зі сторони сусідніх житлових будівель останній поверх втоплений в глибину. «Таким чином вдалося крайніми об’ємами не перевищувати п’яти поверхову забудову», – наголошує Віталій Квич.

Як покращиться транспортна інфраструктура

Найголовніше, що детальний план території передбачає наявність дворівневого паркінгу на 100 машиномісць та облаштування додаткових громадських паркомісць в мікрорайоні. Саме тому, це не створюватиме проблем із паркуванням на навколишніх вулицях, а навпаки збільшить кількість паркомісць, враховуючи теперішню ситуацію, що суттєво розвантажить цей мікрорайон. Транспортна складова відігравала важливу роль у цьому проекті території.

«Ми детально вивчали, як будівництво нового комплексу вплине на завантаженість доріг мікрорайону та спеціально для цього робили транспортні моделювання», – розповідає Юрій Столяров, головний архітектор ДПІ «Містопроект» та засновник бюро «Столяров та партнери».

Під’їзди автомобілів до комплексу та заїзди в підземну автостоянку, вхід та вихід з будинку розміщені зі сторони вулиці Тютюнників. Юрій Столяров наголошує, що автомобільний транспорт не потраплятиме з комплексу на вулицю Зелену. Тому автотранспорт не ускладнюватиме дорожню ситуацію у мікрорайоні, додає експерт.

Мешканцям навколишніх будинків важливо і водночас вигідно, щоб ця територія була сучасна, безпечна і впорядкована, додає Юрій Столяров. «Адже крім вартості їх нерухомості, яка зростатиме через привабливість мікрорайону, також важливу роль буде відігравати комфорт, безпека та ефективність нового планування», – каже він.