Найкраще використовувати здорові рослинні рештки

Опале листя восени може стати цінним органічним добривом для саду й городу. Замість того щоб спалювати його або викидати, можна використати листя для приготування компосту, який згодом поліпшить структуру ґрунту. Що зробити, щоб органічні рештки розкладалися швидше, пише RHS.

Що додати до опалого листя

Один із компонентів, який може прискорити розкладання сухого листя, – курячий послід. Листя містить багато вуглецю, але порівняно мало азоту, необхідного мікроорганізмам для активного розкладання органіки. Курячий послід є джерелом азоту, тому в помірній кількості його можна додавати до компостної купи.

Водночас цей матеріал дуже концентрований. Надлишок посліду може спричинити різкий запах і порушити процес компостування. Тому не варто додавати його у великих кількостях або безконтрольно поливати ним листя. Безпечніший варіант – використовувати помірну кількість посліду відповідно до рекомендацій для компостування.

Якщо курячого посліду немає, можна змішати листя з іншими азотовмісними матеріалами, наприклад свіжими зеленими рослинними рештками. Важливо підтримувати баланс сухих, багатих на вуглець матеріалів і вологих, багатших на азот компонентів.

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Як правильно приготувати компост з опалого листя

Спочатку підготуйте листя. Найкраще використовувати здорові рослинні рештки без ознак хвороб. Листя з плямами, грибковими ураженнями або слідами шкідників не варто додавати до звичайної компостної купи, якщо немає впевненості, що під час компостування збудники будуть знищені.

Подрібніть зібране листя. Для цього можна скористатися газонокосаркою або садовим подрібнювачем. Дрібні частинки мають більшу площу контакту з мікроорганізмами, тому за належних умов розкладаються швидше.

Потім складіть листя в компостну купу або спеціальний контейнер. Чергуйте сухе листя з невеликою кількістю азотовмісних матеріалів. Не ущільнюйте суміш надто сильно, адже для розкладання органіки потрібен кисень.

Зволожте компост. Матеріал має бути вологим, але не мокрим: якщо вода накопичується на дні або купа починає неприємно пахнути, це може свідчити про надлишок вологи й нестачу повітря. За потреби перемішайте матеріали, щоб поліпшити доступ кисню.