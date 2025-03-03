Лотки для морських свинок зазвичай виготовляють із міцного пластику

Привчити морську свинку до лотка складніше, ніж кота, але це цілком можливо, якщо підійти до процесу з терпінням. «Твій Песик» розповідає, як облаштувати туалет у клітці та що допоможе вихованцю освоїти нове місце.

Як вибрати лоток для морської свинки

Дорослі морські свинки зазвичай обирають один кут клітки для своїх природних потреб. Якщо поставити лоток на звичне для морської свинки місце, тоді їй не доведеться міняти свої звички.

Лотки для морських свинок зазвичай виготовляють із міцного пластику, який легко мити. Найпопулярніші варіанти:

трикутні;

прямокутні;

фігурні.

Багато господарів обирають трикутні лотки, тому що вони не займають багато місця і легко кріпляться до стінок. Борти лотка роблять невисокими, щоб звір легко перелазив через них.

Проте, головне, щоб морська свинка повністю поміщалась в лоток.

Як привчити морську свинку до лотка

Процес облаштування лотка починається зі з’ясування звичок вихованця. Зовсім не обов’язково постійно сидіти біля клітки. Прибирання покаже, де морська свинка влаштувала собі туалет. Лоток слід поставити в той кут, де зібралося найбільше екскрементів.

Після установки лотка перевіряйте висоту бортиків, гладкість стінок і місткість. Відвідування туалету не має стати бігом з перешкодами, інакше вихованець просто піде в інше місце. Можливо, спочатку буде потрібно установка 2-3 лотків в різних кутах клітини.

Оновлювати наповнювач потрібно кожні 3 дні, але мити лоток часто не потрібно. Він повинен виділяти легкий запах сечі, щоб морська свинка не втратила орієнтир.

Приманити гризуна у встановлене місце допоможе сіно. Якщо трохи сухої трави укласти в туалет, то вихованець обов’язково забереться туди, а запах фекалій підкаже план подальших дій.