Багато хто орієнтується лише на календар, ігноруючи стан рослини та ґрунту

Весна – ідеальний час для закладання саду, але саме в цей період багато хто припускається помилок, які можуть коштувати рослинам життя. Часто проблема не в якості саджанця, а у неправильній посадці та догляді на старті. Що ви робите не так і чому дерева засихають, пише AgroTimes.

Помилка №1: неправильний час посадки.

Багато хто орієнтується лише на календар, ігноруючи стан рослини та ґрунту. Якщо бруньки вже розпустилися, дерево витрачає сили на формування листя, а не на укорінення. Найкращий момент – коли земля вже прогрілася, але рослина ще перебуває у стані спокою. Це дозволяє кореневій системі швидко адаптуватися і почати розвиток.

Помилка №2: невдале місце для посадки.

Світло відіграє ключову роль у розвитку плодових дерев. Якщо висадити саджанець у затіненому місці, він почне витягуватися, стане слабким і може довго не давати плодів.

Також небезпечно ігнорувати рівень ґрунтових вод. Надлишок вологи призводить до загнивання коренів і поступової загибелі рослини.

Помилка №3: неправильна глибина посадки.

Це одна з найпоширеніших і найнебезпечніших помилок. Коренева шийка має бути на рівні ґрунту або трохи вище. Якщо її заглибити, дерево почне підгнивати. Якщо залишити занадто високо, коріння пересихатиме. У результаті рослина слабшає і може не пережити перший сезон.

Як правильно посадити дерево

Посадкова яма має бути достатньо великою, щонайменше вдвічі більшою за кореневу систему. Це забезпечує пухкий ґрунт для швидкого росту коріння. На дно варто додати перегній або компост, змішаний із землею. Перед засипанням коріння потрібно акуратно розправити, щоб уникнути порожнин.

Після посадки обов’язковий рясний полив. Вода ущільнює ґрунт і допомагає кореням краще контактувати із землею.

Догляд у перші тижні

Перший місяць після посадки – критичний. У цей час потрібно стежити за вологістю ґрунту і не допускати пересихання. Саджанець бажано підв’язати до опори, щоб він не пошкоджувався вітром. Добрива варто використовувати обережно, надлишок може нашкодити ніжному корінню.