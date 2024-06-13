Як садити ріпу у червні: інструкція та перелік найсмачніших сортів
Коли більшість овочів уже посаджено, у червні ви ще встигаєте посіяти ріпу для зимового зберігання.
Влітку ріпу сіють в червні або на початку липня, вираховуючи дати так, щоб зібрати врожай наприкінці вересня, пише «Зелена садиба».
Де краще садити ріпу
Важлива умова при вирощуванні ріпи – нейтральний рН землі. В кислих чи вапняних ґрунтах ріпа втрачає свою легкість й солодкість. Тому навіть слабокислий ґрунт варто розкислити вапном заздалегідь.
Ріпа чудово росте на легких суглинках, мириться з будь-яким іншим родючим, пухким ґрунтом. Для якісного врожаю дуже важливим є вміст гумусу і калію. Тому в землю при глибокій перекопці потрібно на кожен м² обов’язково внести:
- близько відра компосту чи перегною (добрива повинні бути зрілими, якісно ферментованими);
- велику склянку попелу або 15-20 г калійних добрив.
Найкращі попередники на місці засіву – картопля і пасльонові загалом, бобові, огірки.
Як сіяти ріпу
Ріпу висівають у дрібні рядки, глибиною 1-1,5 см з міжряддями у 25-30 см. Полийте рядки перед посівом.
Сіяти ріпу можна як «гніздами» по 2-3 насінини з інтервалом у 25-30 см, так і густіше. Після загортання бажано злегка притиснути, ущільнити землю.
Під час літнього посіву необхідне мульчування:
- тонким шаром попелу для захисту від хрестоцвітних блішок і інших шкідників;
- шаром в 3-5 см з будь-якої доступної мульчі (компост, сіно, солома тощо).
Догляд за ріпою
Щоб наростити достатню масу та набратися смаку, ріпі потрібна волога. І її нестача небезпечна і на стадії сходів, і при формуванні розетки, і при наборі маси коренеплодів.
Найкращий урожай ріпи будь-якого сорту можна зібрати, забезпечивши рослинам регулярні поливи. Звичайно, при надлишку опадів додатково зволожувати ґрунт немає потреби.
Та за звичайної погоди постарайтеся поливати ріпу регулярно, хоча б 2 рази на тиждень. А під час засухи забезпечте рослинам щоденні поливи. Ідеальний варіант – постійна легка вологість на глибині 10-15 см.
Поливи варто зупинити за тиждень до збору врожаю ріпи.
Найсмачніші сорти ріпи
жовто-забарвлені пласкуваті сорти «Голден Болл» та «Місяць», соковита «Жучка» та найбільш лежка осіння ріпа сорту «Бабка»;
зеленкуватий ранній і ніжний на смак сорт «Грін Коллет»;
білі смачні універсали ранні «Білосніжка», «Гейша», «Білий м’яч», середня ріпа «Біла ніч» і плаский «Коржик», що ідеально підходить для готування;
рожево-білі солодко-соковиті сорти ріпи «Пурпурова рання», середньо-пізні «Пурпурлепоп», «Міланська рожева», «Внучка» чи червонуватий «Лоренц».