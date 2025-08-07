Перед початком роботи потрібно визначити тип шпалер, адже від цього залежатиме спосіб їхнього видалення

Видалення старих шпалер може здаватися складним завданням, проте існують методи, які значно полегшують цей процес. ITVmg розповідає, як без зусиль зняти старі шпалери.

Як підготуватися до зняття шпалер?

Перед початком роботи важливо забезпечити чистоту та безпеку в приміщенні. Потрібно закрити підлогу і меблі плівкою або газетами. Меблі взагалі краще винести з кімнати, якщо це можливо, щоб мати більше простору для роботи та уникнути пошкоджень.

Також варто знеструмити приміщення та закрити розетки, адже під час роботи ви будете використовувати воду. Також варто перевірити стіни – якщо вони гіпсові, їх можна добре зволожити, а якщо гіпсокартонні, слід бути обережними, адже можна пошкодити покриття.

Який метод обрати?

Перед початком роботи потрібно визначити тип шпалер, адже від цього залежатиме спосіб їхнього видалення. Деякі шпалери можуть легко відходити цілими смугами, а інші – лише шматками.

Якщо шпалери не відходять самостійно або легко, доведеться використовувати спеціальні засоби або звичайну воду з мильним розчином. Найпростіші у видаленні – вінілові або флізелінові шпалери, які можуть відійти цілими смугами.

Якщо на стіні залишається основний паперовий шар, його варто добре зволожити перед очищенням, щоб уникнути пошкодження стіни. Для цього можна використовувати ганчірку, губку або пульверизатор. Дехто, щоб прискорити процес, використовує парогенератор.

Якщо шпалери наклеєні декількома шарами, краще знімати їх поступово, розмочуючи кожен шар окремо.

Як видалити міцно приклеєні шпалери?

Найефективніший спосіб – використання гарячої води з оцтом або рідким милом. Розчин потрібно нанести на стіну валиком або губкою та дати йому увібратися протягом 10-15 хвилин, щоб клейовий шар став м’якшим. Потім шпалери можна обережно зняти пластиковим шпателем, працюючи в напрямку знизу вгору або навпаки, як вам буде зручно. Важливо не перезволожувати стіну, щоб не пошкодити покриття, особливо якщо це гіпсокартон.

Якщо ваші шпалери дуже щільні або мають захисний водонепроникний шар, перед змочуванням їх можна подряпати шпателем або спеціальним валиком з шипами.

Після очищення всієї поверхні слід змити залишки клею мильним розчином та дочекатися повного висихання перед подальшими ремонтними роботами.