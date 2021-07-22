ЖК «Avalon Yard»

«Відчувати життя на повну легше, коли ти живеш у квартирі, спеціально створеній для цього», – Андрій, Марта, сім’я Гончаренків, Оля з Романом, маленьким Матвійком та собакою Пиріжком, а також сотні інших мешканців житлового комплексу через 2 роки.

Що потрібно знати про «Avalon Yard», щоб серйозно задуматися над переїздом на Замарстинівську, 76.

Бізнес-клас. Самостійно цей термін може для вас нічого не означати, тому краще зрозуміти все на прикладі того, як це реалізовано в житловому комплексі «Avalon Yard». Перш за все – це висока якість та перевіреність самих матеріалів, з яких створюють будинок. Звісно, Андрій, Марта, сім’я Бойків, Оля з Романом, маленьким Матвійком та собакою Пиріжком, а також сотні інших мешканців житлового комплексу радіють не тільки тому, що люблять свої вікна через відомий бренд Rehau, а також люблять їх через вигляд, на Високий замок наприклад. Але погодьтеся: коли знаєш, що в тебе вдома все безпечно та надійно, а кількість причин незапланованих хатніх турбот дорівнює нулю, тоді й насолоджуватися життям стає куди приємніше.

Уявіть, що можна влаштовувати мініпікнік у себе у квартирі. Просто виходите у власний невеликий приватний дворик, облаштовуєте тут релакс зону, кличете друзів чи навпаки усамітнюється, і відпочиваєте в будь-яку хвилину, коли в цьому буде потреба. Бо ж усе це у вас вдома, це квартири з патіо в «Avalon Yard».

Усі ми прагнемо тиші та спокою, можливо, не щодня, бо домашні концерти з підспівуванням улюблених пісень під час збирання на роботу чи завивання разом з дітьми мелодії на початку мультика завжди будуть в тренді. Але ніхто не хоче, щоб домашні концерти стали публічними, тому в житловому комплексі вас забезпечать хорошою шумоізоляцією, а двір закриють від машин, щоб мешканцям було чутно лише те, що хочеться.

Про інфраструктуру і локацію житлового комплексу варто було починати, бо він знаходиться в кварталі Avalon у ближньому центрі міста. Можна порахувати на пальцях однієї руки, скільки часу йти до найближчої школи, садочку, поліклініки, приватної лікарні, торгово-розважального центру «New Point». Комерційні площі на першому поверсі комплексу стануть частиною шопінг галереї - місце зосередження магазинів, супермаркетів, компаній, що надають найрізноманітніші послуги, а також кафе, ресторанів та пекарень. Серед резидентів уже є: (тут можна дати якихось топових орендарів).

З бізнес-класом ви познайомитеся і візуально: фасади, ландшафтна прибудинкова територія, вхідна група з зоною очікування та місцем для консьєржа, коридори та зрештою всі місця загального користування – це втілення єдиного концептуального рішення від дизайнерів та архітекторів.

Для життя – це коли дім стає вашим партнером у будь-яких обставинах, це коли дім готовий до вас у будь-якому настрої. Для життя – це коли опинитися вдома найбажаніше з усього.

Про комфорт та побут мешканців турбується власна управлінська компанія – Avalon Facility Service, що забезпечує консьєрж-сервіс, ідеальну чистоту всіх зон загального користування та функціонування інженерних систем.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте за номером: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресою центрів продажів на просп. Чорновола, 18. або просп. Червоної Калини,60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За сім років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time та Avalon 37.