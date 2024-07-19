Цього червня користувачі додатків FAVBET під Android та iOS отримали можливість швидко ділитись інформацією про ставки з друзями та однодумцями.

Функція «Поділитися ставкою» дозволяє гравцям миттєво сформувати стікер з деталями ставки, який потім можна пошерити в соціальних мережах або месенджерах.

«Раніше нашим клієнтам доводилось робити скріншоти квитка та замальовувати на них свій баланс та айді. Тепер цього робити не треба, адже стікер містить лише дані про ставку без будь-яких персональних даних», – кажуть у FAVBET.

Для того, щоб скористатися функцією «Поділитися ставкою», гравцю необхідно перейти у розділ «Історія ставок» у профілі, обрати ставку та натиснути на кнопку «Поділитися» (іконка зі стрілкою). Більш детально про правила користування – на сторінці правил.

Обмін інформацією про ставки – важлива частина культури бетингу. Гравці регулярно діляться своїми прогнозами та виграшами у тематичних ком’юніті та один з одним. Завдяки новій функції користувачі FAVBET можуть зручно шерити свої лайв ставки з іншими гравцями всього за два кліки, при цьому не компрометуючи свої особисті дані.

Нагадаємо, що цього літа користувачі сайту та мобільної версії платформи FAVBET також отримали можливість самостійно формувати лінії ставок за допомогою функції «Моя лінія». З «Моєю лінією» гравці самостійно обирають перелік видів спорту, турнірів та категорій ставок, до яких бажають мати швидкий доступ.

FAVBET – одна з найбільших iGaming-платформ та легальний букмекер, що працює за світовими стандартами та розвиває в Україні культуру відповідального ставлення до гри.

З 2023 року компанія є головним меценатом комплексного проєкту з впровадження в Україні комплексної системи запобігання лудоманії та підтримала відкриття «Простору життя» – першого в державі центру соціально-психологічної підтримки для людей з ігровою залежністю.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.