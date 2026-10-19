Якщо прогнозують тривале похолодання, додатково накрийте горщики агроволокном або мішковиною

Рослини в горщиках, які залишаються надворі взимку, потребують додаткового захисту від холоду. Ґрунт у контейнерах промерзає швидше, ніж на клумбах, адже холод впливає на нього не лише згори, а й через стінки та дно. Особливо це небезпечно для цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і крокусів. Як допомогти рослинам успішно пережили зиму, пише Ayris.

Чому рослини в горщиках швидше промерзають

У відкритому ґрунті цибулини захищає шар землі, який пом’якшує перепади температури. У контейнерах цього природного захисту менше, тому мороз і холодний вітер швидше охолоджують коріння. Ризик зростає під час безсніжної зими та різких змін погоди.

Важливо також стежити за вологістю ґрунту. Перед настанням морозів він не має бути пересушеним, проте надлишок води теж небезпечний. Перевірте, чи є в горщику отвори для стоку води, і не допускайте її застою.

Згрупуйте горщики в захищеному місці

Поставте вазони поруч один з одним біля стіни будинку, паркану або іншої конструкції, яка захищає від вітру. Так вони менше охолоджуватимуться. Проміжки між контейнерами можна заповнити сухим листям, ялиновим гіллям або іншим утеплювальним матеріалом.

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Замульчуйте поверхню ґрунту

Мульча допомагає зменшити втрату вологи та захищає коріння від різких коливань температури. Для цього підійдуть сухе листя, солома, кора або хвойні гілки. Розкладіть матеріал шаром приблизно 5 см, залишаючи вільними ділянки біля основ рослин, якщо є ризик їхнього випрівання.

Утепліть стінки горщиків

Тонкі стінки контейнера швидко пропускають холод, тому їх варто обгорнути мішковиною або агроволокном. Можна також використати кілька шарів картону, якщо матеріал залишатиметься сухим. Інший варіант – поставити вазон у більший контейнер, а проміжок заповнити сухим листям або іншим утеплювачем.

Ізолюйте горщики від холодної поверхні

Якщо вазони стоять на бетоні, плитці чи камені, холод може проникати в ґрунт через дно. Підніміть контейнери на дерев’яні піддони, дошки або іншу стійку основу, що забезпечує теплоізоляцію. Водночас не перекривайте дренажні отвори, щоб вода могла вільно стікати.

Захистіть рослини під час сильних морозів

Якщо прогнозують тривале похолодання, додатково накрийте горщики агроволокном або мішковиною. Не притискайте укриття до рослин надто щільно й стежте, щоб усередині не накопичувалася зайва волога. Поліетиленову плівку краще використовувати лише як зовнішній захист від опадів і вітру, забезпечуючи провітрювання під час відлиги.

Прикопайте горщики в саду

Якщо маєте власну ділянку, можна прикопати контейнери в землю. Для цього викопайте яму за розміром горщика, розмістіть його всередині та засипте проміжки ґрунтом. Зверху додайте шар мульчі. Так контейнер буде захищений від різких перепадів температури, а навесні його можна буде легко дістати.