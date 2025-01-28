Існує рис, який не піддається обробці, тобто його не шліфують

У світі існує багато різновидів рису, але в Україні найбільш поширені кілька основних видів. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, які існують види та способи обробки рису і як правильно варити той чи інший вид.

Групи рису за розміром

Залежно від розміру рисинок рис ділиться на три основні групи. Це круглозернистий, середньозернистий і довгозернистий рис. Крім смакових відмінностей у кожному з цих видів рису міститься різна кількість крохмалю.

Найбільше крохмалю у круглозернистому рисі, тому він найчастіше виходить більш клейким після відварювання. Відповідно у середньозернистому крохмалю менше, а у довгозернистому його найменша кількість, тому цей рис завжди виходить більш розсипчастим.

Способи обробки рису

Існує рис, який не піддається обробці, тобто його не шліфують. Часто він має темний або чорний колір. І в такому рисі міститься найбільша кількість корисних речовин, але він потребує довгої термічної обробки.

Всі інші види рису вважаються обробленими. Але шліфування теж буває різними. Є пропарений рис, шліфування якого відбувається за допомогою пари. Пропарений рис теж містить досить багато корисних речовин.

Найбільш поширеним все ж залишається шліфований білий рис, хоч у ньому і залишається найменша кількість поживних речовин. До того ж він готується дуже швидко.

Як правильно варити рис

Ідеальний рис можна приготувати не лише в рисоварці або мультиварці, а й у звичайній каструлі.

Один із найпростіших і універсальних способів приготування – варіння пропареного довгозернистого рису.

Для рису важливі пропорції. Щоб він вийшов ідеальним, використовуйте 1 частину рису і 2 частини води. Після того, як закипить вода, дайте рису покипіти 5 хвилин, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою сотейник і дайте так постояти приблизно хвилин 15.

Цей спосіб підходить для будь-якого виду рису, буде відрізнятися лише сам час. Для круглозернистого рису час потрібно зменшити хвилин на 5, для нешліфованого – збільшити хвилин на 15.