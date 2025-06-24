Висока температура та пряме сонце негативно впливають на стан гортензій

Гортензії – справжня окраса будь-якого саду. Вони не лише мають розкішне цвітіння, а й досить невибагливі у догляді. Проте з настанням літньої спеки ці ніжні рослини можуть постраждати. Висока температура та пряме сонце негативно впливають на їхній стан, особливо якщо вчасно не вжити заходів. ТСН пише про кілька порад, які допоможуть уберегти гортензії від перегріву у спекотну пору року.

Правильний режим поливу

У спеку поливати гортензії потрібно або зранку до 9:00, або ввечері після 19:00. У цей час сонце не таке активне, і волога має більше шансів вбратися в ґрунт, не випаровуючись одразу. Полив варто проводити повільно та глибоко – безпосередньо біля основи рослини, щоб вода дійшла до кореневої системи.

Для рослин у горщиках особливо важливо стежити, щоб волога проникала до самих коренів. Такий підхід сприяє глибшому розвитку коренів, а це, своєю чергою, підвищує стійкість гортензії до посухи.

Мульчування як спосіб збереження вологи

Щоб зменшити випаровування води й захистити коріння від перегріву, навколо основи гортензій можна насипати шар мульчі. Ідеальним вибором буде органічна мульча – деревна тріска, скошена трава, солома або кора. Вона допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту й довше зберігає вологу.

Забезпечення тіні

Ще один спосіб захистити гортензії від спеки – створити їм тінь. Якщо рослини ростуть у контейнерах, їх можна просто перенести у більш захищене місце – під дерева, на затінене патіо чи за високі рослини. У відкритому ґрунті варто скористатися тимчасовими укриттями, спеціальним садовим полотном, старим простирадлом або навіть садовою парасолею. Такі засоби захищають рослини від прямого сонячного проміння у найспекотніші години.