Стигле манго має гладку, блискучу шкірку насиченого кольору, який варіюється залежно від сорту

Манго – один із найпопулярніших екзотичних фруктів, який має понад 500 сортів, що відрізняються кольором, розміром, ароматом та смаком. Найкраще куштувати цей фрукт у країнах, де його вирощують, зокрема в Індії, Таїланді, Пакистані, Іспанії та Мексиці. Проте й у наших магазинах можна знайти справді якісне манго, якщо знати, на що звертати увагу при виборі. СТБ розповідає, як обрати стигле та соковите манго в магазині.

На що звертати увагу при виборі манго

Зовнішній вигляд

Стигле манго має гладку, блискучу шкірку насиченого кольору, який варіюється залежно від сорту. Темні цяточки на поверхні також свідчать про стиглість фрукта. Якщо акуратно натиснути пальцем на шкірку, на стиглому плоді залишиться легка вм’ятина.

Якщо фрукт надто твердий, він ще не дозрів, а якщо шкірка проривається – він перезрілий і починає псуватися.

Аромат

Стигле манго має приємний солодкуватий запах. Плодоніжка манго має смолистий, хвойний запах. Якщо фрукт не пахне зовсім, він ще не дозрів. Різкий запах з кислинкою свідчить, що манго перезрів і починає псуватися.

М'якоть

Зріле манго має соковиту та солодку м’якоть з приємною і мʼякою текстурою. Колір завжди насичений, жовтих або оранжевих відтінків. М’якоть плоду солодка на смак, трохи нагадує нектарини або персики.

Як правильно зберігати манго